Se state cercando delle ottime offerte in ambito skincare e cura della persona, vi consigliamo di dare uno sguardo a questo fantastico scrubber a ultrasuoni che non solo è disponibile a 39,98€ invece di 69,98€, ma dispone anche un coupon sconto aggiuntivo da poter applicare direttamente sulla pagina del prodotto. Per attivare un ulteriore 5% di ribasso, vi basterà semplicemente cliccare sull’apposito box posizionato al di sotto del prezzo e, subito dopo, passare al checkout.

Quali sono i molteplici benefici di questo particolare articolo? Riduce le rughe, restringe anche i pori più visibili e tonifica la vostra cute dopo pochissimi utilizzi. Dato che la promozione in corso è davvero super conveniente, vi consigliamo di completare il vostro acquisto il prima possibile!

Lo scrubber TOUCHbeauty è un’ottimo step da aggiungere alla vostra makeup routine, sopratutto se la vostra pelle produce sebo, brufoli e punti neri con frequenza. La tecnologia di vibrazione ad ultrasuoni di cui è dotato, esfolia delicatamente il vostro viso per rimuovere olio e sporco non solo in superficie ma anche in profondità. Avrete la possibilità di impostarlo su 3 differenti modalità: la ion +, la ion – e la lifting. La prima è l’ideale per rimuovere facilmente i punti neri, anche in zone più complicate come il naso e il mento, mentre la seconda è pensata per essere utilizzata insieme al vostro struccante, riuscendo a togliere tutti i residui di makeup presenti.

La modalità lifting è la più particolare, in grado di sfruttare la micro corrente EMS e le vibrazioni emesse dal prodotto per accelerare la produzione di collagene della vostra pelle, rinnovare le cellule con maggiore velocità e tonificare il vostro viso dopo pochissimi utilizzi. Il risultato è una cute liscia, morbida ma soprattutto pulita e priva di qualsiasi impurità! Vi consigliamo di acquistare lo scrubber a ultrasuoni fintato che è scontato ben 2 volte!

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è uno dei numerosi articoli in promozione su Amazon. Per questo, se state cercando anche altre offerte valide, vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare gli sconti attivi al momento e di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di applicare il coupon nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!