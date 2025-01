Il campionato di Serie A prosegue con un incontro molto atteso tra Bologna e Roma, in programma il 12 gennaio alle ore 18:00. La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN, Sky e NOW, offrendo ampie possibilità di seguire l’evento. Se vi trovate all’estero e volete godervi il match, non preoccupatevi: ci sono soluzioni per accedere al servizio, e vi forniremo tutti i dettagli più avanti nell’articolo.

Dove vedere Bologna - Roma in TV e streaming

La partita Bologna - Roma è prevista per le 18:00 dell'12 gennaio e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky e NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Il Bologna si presenta a questa sfida in una posizione decisamente positiva. Attualmente 7° in classifica, la squadra emiliana ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque giornate. La squadra allenata da Thiago Motta ha mostrato un buon equilibrio tattico e una solidità difensiva che l’ha resa una delle sorprese di questa stagione. Con un attacco che sta trovando sempre più soluzioni, il Bologna punta a consolidare il proprio posto nella parte alta della classifica.

Dall’altra parte, la Roma, 10° in classifica, cerca di risollevarsi dopo un inizio di campionato non all’altezza delle aspettative. Anche i giallorossi hanno raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite, ma la discontinuità resta un punto critico. La squadra di José Mourinho spera di sfruttare questa trasferta per guadagnare terreno sulle dirette concorrenti e rimettersi in corsa per un posto nelle competizioni europee.

Probabili formazioni Bologna - Roma

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. All.: Italiano

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Paredes, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Ranieri

Come vedere Bologna - Roma dall'estero

Se vi trovate all’estero, potreste riscontrare difficoltà nell'accedere ai servizi di streaming italiani come DAZN o Sky a causa delle restrizioni geografiche. In questo caso, l’uso di una VPN affidabile è la soluzione ideale. Una VPN vi permette di collegarvi a un server italiano, simulando una connessione dal territorio nazionale e garantendovi l’accesso alle vostre piattaforme preferite. Assicuratevi di scegliere una delle migliori VPN per una connessione stabile e sicura. Ecco tre esempi: