Il prossimo 26 gennaio 2023 farà il suo esordio sul mercato il Dualsense Edge, ossia il controller pro per PlayStation 5 ufficiale di casa Sony. Un dispositivo che promette di essere altamente performante e versatile, grazie a numerose caratteristiche che lo rendono un prodotto perfetto per i giocatori più esigenti. Nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio del Dualsense Edge è comunque possibile prenotarlo fin da ora per assicurarsene una copia al giorno di lancio a quello che è il miglior prezzo attualmente disponibile sul mercato.

Il Dualsense Edge è insomma un controller assolutamente premium, nonchè il miglior device di tale categoria mai prodotto da Sony. Tale controller pro è infatti contraddistinto da una lunga serie di feature di categoria superiore, come la possibilità di rimappare o disattivare tasti, modificare la sensibilità di levette e grilletti e, inoltre, anche di salvare la propria configurazione tra determinati profili intercambiabili. Il tutto, ovviamente, senza rinunciare ai grilletti adattivi e al feedback aptico che abbiamo imparato ad apprezzare nel Dualsense per PS5.

A denotare la natura premium del Dualsense Edge sono inoltre i numerosi contenuti presenti all’interno della confezione, che rendono il controller ancor più versatile e potente. Oltre ovviamente al Dualsense Edge, infatti, troveremo anche un cavo intrecciato USB, una custodia per il trasporto, l’alloggiamento del connettore e tutta una serie di cappucci e tasti posteriori intercambiabili. Insomma, un prodotto in grado di trasformarsi e adattarsi al meglio allo stile di ogni giocatore, che può ora farsi trovare pronto al lancio del Dualsense Edge prenotandolo fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Prima di lasciarvi al preordine del Dualsense Edge al miglior prezzo, non ci resta che ricordarvi i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

