Se siete intenzionati ad acquistare un top di gamma tra gli aspirapolvere senza fili, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta sul fantastico modello Dyson V15 Detect Absolute, disponibile su eBay solo per poco. Al momento, potrete portare a casa l’aspirapolvere in questione a soli 649,00€ invece di 749,00€, un prezzo più che conveniente per un articolo potente, versatile e facilissimo da utilizzare.

Dyson è un’azienda che idea e produce i migliori elettrodomestici che possiate trovare sul mercato, a partire dai dispositivi per la cura della casa, fino a purificatori d’aria. Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi la promozione attiva sul Dyson V15 e, trattandosi di un prodotto così valido, vi consigliamo di effettuare l’acquisto fintanto che l’offerta è in corso!

L’aspirapolvere senza filo Dyson V15 è potente e intelligente, dotato del motore Dyson Hyperdymium efficiente e leggero, in grado di raggiungere fino a 125.000 giri/min per aspirare polvere microscopica e detriti di grandi dimensioni. Inoltre, sfrutta la tecnologia Root Cyclone, ideata per generare forze centrifughe fino a 100.000g e catturare polvere e detriti dal flusso d’aria, senza perdita di aspirazione.

Inoltre, è provvisto della nuova spazzola Digital Motorbar ideata appositamente per pulire al meglio e districare automaticamente peli e capelli dal rullo, facilitando di molto la pulizia di ogni superficie tra cui tappeti e divani. Non meno importante, è provvisto di una con luce integrata che rivela la polvere più invisibile, permettendovi di aspirare anche le particelle più piccole. Non meno importante, l’aspirapolvere sfrutta un sensore piezoelettrico che misura e classifica costantemente le particelle di polvere adattando automaticamente la potenza quando necessario, in modo tale da garantirvi la massima pulizia. Ogni batteria, inoltre, vi fornisce circa 60 minuti di potenza, senza cali di prestazione!

