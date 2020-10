Eaglemoss acquista 1 statuetta, ottieni uno sconto del 50% sulla seconda!

Archiviate le numerose offerte del Prime Day che ci hanno accompagnato in questi ultimi due giorni, vi segnaliamo che il portale Eaglemoss ha lanciato una nuova promozione interessante, in cui mette a disposizione tantissime statuette di supereroi del cinema diventati famosi in tutto il mondo con uno sconto del 50% sul secondo articolo.

Questa bellissima iniziativa si rivela una valida occasione per portarsi a casa due o più statuette di alcuni dei vostri personaggi preferiti ad un prezzo ben inferiore rispetto all’originale, nonostante lo sconto del 50% sia valido solo sul secondo articolo. Ovviamente, il catalogo di Eaglemoss è pressoché infinito e ci sono praticamente tutti i principali supereroi che hanno o che stanno facendo la storia del cinema, tra cui non mancano chiaramente quelli della Marvel e DC Comics. Tra questi, riteniamo valga la pena considerare di arricchire la vostra stanza con la statuetta di The Winter Soldier (Capitan America), riprodotta nei minimi dettagli in resina metallica. Alta 13,8 cm, questa statua riesce a catturare lo spirito del Winter Soldier con il suo braccio sinistro metallico abbinato all’emblema della stella rossa, al costume e alla mitragliatrice, il tutto realizzato con estrema cura.

Un’altra statuetta che, secondo noi, è meritevole di attenzione è quella dedicata alla Pantera Nera, quest’ultima riprodotta in una scala più grande, dal momento che è alta 32 cm. Dipinta a mano con dettagli incredibili, è riprodotta con il suo abito sofisticato in tessuto di vibranio, con orecchie e artigli da gatto, a tal punto che sembra essere pronta ad attaccarvi in qualsiasi momento.

Come già annunciato all'apertura, il numero di statuette disponibili è elevato, quindi il miglior consiglio è quello di visitare la pagina dedicata e cercare quella che rappresenta il vostro personaggio preferito che, siamo sicuri, non avrete difficoltà a trovarlo.

