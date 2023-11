eBay Cyber Weeks: migliaia di offerte su prodotti TOP!

È ufficialmente iniziata la Cyber Weeks di eBay, che dal 20 novembre e fino al 3 dicembre, propone tantissime offerte su prodotti top e, ovviamente, la spedizione gratuita.

Quanto più si avvicina il Black Friday, tanto più cresce la caccia alle offerte migliori e con la Cyber Weeks di eBay, per due settimane, gli utenti possono contare su tantissimi prodotti, dei migliori brand, scontati e con spedizione gratuita.

Ovviamente non mancherà la nota attenzione al cliente, che da sempre contraddistingue eBay e che la fa scegliere come piattaforma per gli acquisti da migliaia di clienti in tutta Italia.

Tutti gli articoli in vendita a prezzo ribassato saranno inseriti, per maggiore comodità, all’interno di una serie di eventi che potrà essere consultata comodamente dai clienti sia sulla landing page presente nella home page di eBay, sia, se preferite, seguendo questo comodo link.

Tantissime le categorie di prodotti coinvolte, dall’Home&Garden fino al fashion, anche se lo spazio più significativo sarà, ovviamente, dedicato all’universo tech, dove potrete trovare tantissime offerte speciali scontate fino al 50% su una vasta gamma di prodotti top di gamma, sia nuovi che ricondizionati.

Per gli smartphone la selezione speciale includerà, tra gli altri modelli, Apple iPhone 14 Pro, iPhone 15, iPhone 15 Pro e il Galaxy Samsung S23 Ultra.

Nella categoria videogiochi e console, invece, saranno in vendita, insieme ad altri prodotti selezionati PlayStation 5 Standard, PlayStation 5 Digital e Nintendo Switch OLED.

Nel settore informatica, infine, saranno disponibili iPad, MacBook e Smart Monitor di Samsung.

Ovviamente, come vi anticipavamo nell'incipit, tutti i prodotti in promozione, oltre a essere a prezzo scontato, avranno la spedizione gratuita.

