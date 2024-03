eBay: scopri il nuovo coupon di Marzo e risparmia il 10% su tanti prodotti!

eBay è noto per proporre periodicamente dei coupon, i quali permettono di risparmiare su migliaia di prodotti in ogni categoria del marketplace. Ebbene, grazie alla nuova promozione, valida fino al 31 marzo, potrete utilizzare ben due codici sconto in modo da risparmiare su un ampio catalogo dedicato alla primavera e alle gomme per auto. Nel primo caso il codice da utilizzare è MARZO24, mentre nel secondo è PNEU24: continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Vedi offerte primaverili eBay

Vedi offerte gomme eBay

Coupon primavera eBay, perché approfittarne?

Come vi abbiamo accennato, eBay ha messo a disposizione due coupon: il primo, MARZO24, è dedicato ai prodotti primaverili come utensili per il fai da te e il giardinaggio, barbeque, arredamenti da esterni, piscine e qualsiasi cosa vi possa servire per il giardino. Inoltre, è valido anche per elettrodomestici utili durante le pulizie di primavera ma persino per abbigliamento e accessori, scarpe e giocattoli! Insomma, il catalogo in questo caso è vastissimo, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Il coupon PNEU24 è, invece, dedicato al cambio gomme, per cui nel catalogo troverete tantissime offerte su pneumatici sia per auto che per moto di tantissimi brand noti come Pirelli, Michelin, Goodyear e Continental. Inoltre, avrete uno sconto anche sul servizio di installazione dei pneumatici auto se comprerete le gomme su eBay semplicemente selezionando il centro idoneo alla promozione più vicino a voi.

Coupon eBay, come funzionano?

A prescindere da quale dei due codici sceglierete di utilizzare, le regole sono le medesime:

Valore del coupon: 10%

Spesa minima: 20€

Sconto massimo per utilizzo: 50€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Inizio: 18 marzo 2024 ore 9:00

Fine: 31 marzo 2024 ore 23:59

In questa pagina, invece, troverete tutti i termini e condizioni dei coupon.

