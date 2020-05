eBay: smart TV Samsung UE49RU8000 4K DA 49″ con il 50% di sconto!

Arriva su eBay un’altra straordinaria offerta dedicata al mondo delle smart TV, dopo le precedenti che avevano infiammato la scorsa settimana, è ora il turno dell’ottima TV Samsung UE49RU8000 4K da 49″, venduta con uno sconto del 50%!

Originariamente venduta al prezzo di 899,00€, questa straordinaria TV 4K è oggi in sconto a soli 399,00€! Un affare, specie se si considera che stiamo parlando di un pannello in ultra HD da ben 49″, dotato di una tecnologia moderna e performante, ed in grado di arricchire più che degnamente qualunque angolo gaming o dedicato all’home cinema. Squisitamente pensata per gli amanti del gioco su console, la UE49RU8000 è dotata di tecnologia FreeSync (VRR), che azzera i problemi di input lag, riducendo il ritardo nella ricezione del segnale per offrire un’impareggiabile velocità di gioco. Grazie, inoltre, alla funzione di Dynamic Black Equalizer, questa splendida smart TV offre una visione più precisa al buio e ottimizza la qualità delle immagini attraverso una analisi in tempo reale delle scene di gioco!

Sottile, semplice e molto elegante, è munita di supporto HDR e UHD Dimming, che suddividendo lo schermo in sezioni, lavora in tempo reale per l’ottimizzazione del colore in ogni istante, per una resa perfetta anche in campo cinematografico. Arrivata sul mercato lo scorno anno, la UE49RU8000 è inoltre munita di assistente vocale Samsung Bixby, che vi aiuterà a tenere sotto controllo le varie funzioni dello schermo, accedendo con facilità ad ogni app disponibile grazie al comodo controllo vocale. una dettagliata analisi delle scene.

Insomma, stiamo parlando di una smart TV davvero eccellente che, venduta a soli 399,00€, rappresenta un acquisto imprescindibile per chiunque sia alla ricerca di uno schermo di buone dimensioni (e di grande qualità visiva) con cui poter aggiornare la propria postazione di intrattenimento. Ovviamente, si tratta di un’offerta limitata alle scorte del venditore (l’affidabilissimo Monclick) e che, pertanto, potrebbe ben presto comportare l’esaurimento della promozione e la fine delle scorte, motivo per cui vi invitiamo caldamente a vagliare l’acquisto ed approfittarne subito!

