eBay: tante nuove offerte dedicate al mondo dei videogiochi!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte del giorno di eBay, vogliamo portare alla vostra attenzione quella che è la nuova proposta di offerte che il portale sta riservando al mondo dei videogame, con sconti che spaziano dalle console al software, passando per alcune periferiche, per quanto queste non siano il fulcro centrale della proposta.

Molti gli articoli in offerta, tra cui vale la pena sottolineare la presenza di un prodotto non solo in promozione, ma anche decisamente ambito e di difficile reperibilità! Stiamo parlando della bellissima Xbox One X di Cyberpunk 2077, console dedicata all’omonimo (e attesissimo) titolo di CD Projekt RED, ed a lungo irreperibile nei vari store online, quanto meno nel nostro paese, dove un’offerta lancio al debutto la portò ad un rapidissimo esaurimento.

Venduta originariamente a 499,99€, la console è oggi di nuovo disponibile su eBay al prezzo di 459,99€. Un’occasione davvero eccellente per portarsi a casa questo bellissimo pezzo da collezione che, ne siamo certi, nel tempo non farà che aumentare il proprio valore, specie considerando l’imminente lancio di Xbox Series X, e la conseguente “chiusura di carriera” dell’attuale generazione Microsoft.

Figlia di una partnership tra Microsoft e CD Projekt RED, la Xbox One X di Cyberpunk 2077 è arrivata sul mercato insieme ad altri prodotti su licenza, anch’essi in gran parte irreperibili, come un controller a tema, di uno stand per ricaricare le batterie del pad, un SSD della Seagate da 2TB e un headset wireless SteelSeries Arctis 1, il tutto – ovviamente – con colorazioni e stampe a tema Cyberpun 2077.

Equipaggiata di un hard disk da 1 TB, la Xbox One X di Cyberpunk 2077 comprende sia un pad in edizione limitata e a tema, che un codice per riscattare la versione base del gioco al day one. Prodotta a tiratura limitata per un totale di 47 mila unità in tutto il mondo, è un oggetto in cui ci si imbatte ormai di rado, ed è eccezionale che essa sia tornata disponibile su eBay, per altro ad un prezzo più basso rispetto a quello del lancio.

Ovviamente la Xbox One X di Cyberpunk 2077 non è l’unico prodotto presente nella selezione eBay che, per altro, gode di tanti prodotti in sconto a prezzi davvero eccellenti, motivo per cui vi suggeriamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni di oggi! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

