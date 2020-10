Purificatore d’aria Xiaomi a 99€ nelle offerte del giorno eBay!

Messe da parte le offerte del giorno di Amazon, è giunto il momento di soffermarci anche sulle quotidiane Occasioni Imperdibili di eBay. Lo store online ci sta infatti abituando con numerose offerte che riguardano prodotti appartenenti alle più svariate tipologie di prodotti come smartphone, tanti accessori tech, elettrodomestici, abbigliamento ed anche alimentari, che troviamo con i prezzi scontati anche del 50%.

Di questa selezione di prodotti, vogliamo segnalarvi il purificatore d’aria Xiaomi Mi Air Purifer 2H, che con le offerte di oggi può esser acquistato con il 50% di sconto, quindi a 99,99€ contro i 200,00€ di listino. In appena 52 cm di altezza, con il suo particolare funzionamento e grazie ai particolari filtri HEPA a tre strati, questo purificatore è in grado di eliminare il 99,7% di particelle fino a 0,3 micron di dimensioni, mantenendo l’aria pulita e libera da allergeni, gas nocivi, cattivi odori e fumo. Il potente flusso d’aria emesso da Mi Air Purifer 2H è ispirato nel funzionamento al motore degli aerei, catturando l’aria dal basso e rigettandola verso l’alto in modo da raggiungere tutti gli angoli di una stanza grande 25-40 m² in pochi minuti.

Tramite l’app Mi Home, è possibile controllare il Mi Air Purifer 2H con lo smartphone, ed è possibile svolgere funzioni come accendere e spegnere il purificatore da remoto, controllare i cambiamenti della qualità dell’aria della stanza in tempo reale, ma soprattutto viene comunicato quando è arrivato il momento di sostituzione dei filtri. Mi Air Purifer 2H inoltre si rivela esser ultra silenzioso grazie alla presenza di una modalità notte che ne azzera i rumori, facendo calare i consumi utilizzando solo 4,8W per funzionare.

Oltre il Mi Air Purifer 2H, le offerte Imperdibili di oggi su eBay sono numerose, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare l’offerta perfetta in base alle vostre necessità. L’ultima cosa prima di farvi perdere fra gli scaffali virtuali di eBay è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

