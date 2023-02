Avere una buona macchina per il caffè può stravolgere drasticamente la vostra routine quotidiana, in particolare modo la mattina o durante i vostri momenti di relax. Per questo, con l’intento di aiutarvi nella ricerca di un modello perfetto per voi, vi consigliamo di non farvi scappare la De’Longhi Icona Vintage in sconto di oltre 100€!

Al momento, infatti, avrete la possibilità di acquistarla ad appena 135,00€ invece di 239,99€, il 44% in meno rispetto al prezzo di listino. Questa macchina per il caffè appartiene alla linea Vintage di De’Longhi: modelli semplici ma dai dettagli eleganti che rievocano il passato. Icona Vintage, in particolare, è un prodotto per caffè espresso con caldaia in acciaio inox per una lunga durata e 15 bar di pressione, dunque una proposta davvero imperdibile.

Nonostante si tratti di un articolo di fascia medio/alta, è super facile da usare! Ci sono solamente 3 tasti, per tutte le opzioni: accensione/spegnimento, richiesta di espresso e cappuccino. A proposito di quest’ultimo, potrete realizzarlo nella migliore qualità possibile grazie al Cappuccino System, un dispositivo che miscela vapore, aria e latte per preparare una schiuma densa ed abbondante.

Inoltre, la De’Longhi Icona Vintage è dotata di un porta filtro con dispositivo crema, per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde, in base alle vostre preferenze di gusto e aroma. A favore della massima praticità, la funzione di spegnimento automatico dopo 9 minuti e il serbatoio d’acqua con capacità di 1,4 L, trasparente ed estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia settimanale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!