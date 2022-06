Siete alla ricerca di una piscina oppure di arredamento per il vostro giardino? In questo articolo vi presentiamo le nuove ed imperdibili offerte di Leroy Merlin che, grazie a sconti che possono raggiungere una percentuale del 30%, permettono di migliorare il comfort dopo una giornata lavorativa oppure nel fine settimana. Attenzione però, questa iniziativa purtroppo scadrà domani, 13 giugno 2022, per questo motivo vi invitiamo ad affrettarvi.

Come da tradizione per il portale, la lista degli articoli in offerta sono tantissimi e, soprattutto, variegati ma, tra le varie promozioni, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo alla piscina da giardino Bestway Power Steel Frame da 956 x 488 x 132 centimetri. Originariamente venduta a 1.699,00€, ora è disponibile a “soli” 1.499,00€, grazie ad uno sconto dell’11% dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un articolo impressionante, dato che possiede una struttura in acciaio galvanizzato e una vasca interamente realizzata in PVC. Inoltre, al suo interno ci sono delle decorazioni che ricordano le piscine interrate. Oltre a ciò, è doveroso specificare che possiede una capacità di 52,23 m³ di acqua utile (52.230 litri) e dispone di un filtro con una capacità di filtraggio di 8,33 m³/h.

Tra le specifiche da sottolineare, questa piscina vanta anche un filtro in sabbia di silicio, che rappresenta un sistema di filtraggio molto diffuso, facile da usare e da mantenere nel tempo. La piscina, tendenzialmente, può durare 4-5 anni, se la manutenzione della piscina viene svolta correttamente, motivo per cui al suo interno troviamo anche un sistema di dosaggio del cloro ChemConnect.

