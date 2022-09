Come saprete, Amazon ha annunciato un’edizione autunnale dei suoi Prime Day, due giornate di offerte riservate esclusivamente ai clienti iscritti al servizio Amazon Prime, che si terranno sul portale i prossimi 11 e il 12 ottobre, e grazie alle quali , avranno l’opportunità di acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontatissimo!

Tuttavia, come vi avevamo già anticipato, onde addolcire l’attesa, Amazon ha dato il via ad una serie di offerte anticipate, riservate ai dispositivi Amazon Echo, e di cui fa parte anche lo splendido prodotto che vi presentiamo oggi, forse il più avanzato dal punto di vista tecnologico per ciò che riguarda l’offerta di prodotti a marchio Amazon.

Stiamo parlando, ovviamente, dello splendido Echo Show 10, un dispositivo della gamma Echo che raramente è soggetto a sconti, e che oggi può essere acquistato a 179,99€, con uno sconto di ben 70€ rispetto al prezzo originariamente richiesto di 249,99€!

Un affare, per un dispositivo che vanta tutte le feature dei classici dispositivi Echo Show, ma con qualche marcia in più, a partire dal suo particolare sistema motorizzato, che permette allo schermo di ruotare a 360 gradi per essere sempre correttamente rivolto verso l’utente!

In sintesi, Echo Show 10 si ruota per riallinearsi costantemente nella nostra direzione il che, come intuirete, non risulta solo utile per le videochiamate, ma anche quando si consulta informazioni in movimento per casa, come nel caso della preparazione di una ricetta.

Tornando alle videochiamate: questo splendido dispositivo con schermo touch da 10 pollici, vanta una telecamera frontale da 13 MP (la migliore sui dispositivi Echo), così che le chiamate siano sempre nitide e pulite, non solo per noi, ma anche per i nostri interlocutori.

Per il resto, parliamo di un dispositivo che non mira ad essere solo un HUB per la propria rete domotica, ma un vero e proprio centro multimediale, con cui tenersi in contatto con gli altri, e con cui interagire di continuo, anche solo per ascoltare le notizie online o per guardare una serie TV su Amazon Prime Video.

Ovviamente equipaggiato con l’IA di Alexa, con cui potrete controllare e monitorare ogni dispositivo compatibile, come ad esempio termostati, TV o elettrodomestici smart, Echo Show 10 è persino predisposto per tenere sotto controllo la vostra abitazione, fungendo da telecamera di sicurezza che, potendo anche ruotare a comando (tramite app), vi aiuterà nel tenere sotto controllo la vostra casa dalla distanza, monitorando accuratamente la situazione anche quando lontani dalle mura domestiche.

In chiusura, vi ricordiamo che, per quanto riguarda i prossimi Amazon Prime Days, per usufruire delle offerte occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale! Per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito alla pagina d’iscrizione, anche considerando che i primi 30 giorni di servizio sono completamente gratuiti per tutti i nuovi clienti!

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, consultando direttamente la pagina dedicata alla promo, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo spettacolare prodotto prima che vada esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!