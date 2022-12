Come saprete, su Amazon sono attualmente disponibili le ottime offerte di fine anno, ovvero una serie sconti che, fino al 31 dicembre, vi permetteranno di acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi ribassati, in quella che è certamente l’ultima occasione per acquistare quello che vi occorre a prezzi ragionevoli, salvo non ci siano future tornare promozionali a seguito delle feste di capodanno… ma ne dubitiamo.

Il nostro suggerimento? Quello di approfittare di questi sconti, anche perché includono una serie di prodotti di altissima qualità, a prezzi francamente irrinunciabili, come è il caso del protagonista di questo nostro articolo. Di chi si tratta? Dello splendido robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8+, un elettrodomestico intelligente in grado di aspirare, lavare e persino di svuotarsi da solo che, non a caso, costerebbe in origine ben 599,00€, ma che oggi può essere vostro con un ribasso de 38%, al prezzo di appena 369,00€!

Un affare, soprattutto per un elettrodomestico di questo livello, completamente autonomo rispetto alla gran parte del mercato, ed in grado di rispondere non solo alla classica esigenza di aspirazione, ma anche al lavaggio dei pavimenti, possibile grazie ad una vaschetta per l’acqua integrata al corpo del dispositivo, e ad un panno in microfibra (ovviamente lavabile) che può essere, all’occorrenza, agganciato sulla pancia dell’elettrodomestico.

Progettato per garantire pulizie accurate su superfici fino a 200 m², Deebot N8+ è un robot aspirapolvere dalla grande autonomia e dalle ottime capacità di pulizia, in grado di adattarsi praticamente a qualsiasi superficie.

Equipaggiato con la tecnologia TrueMapping di Ecovacs, questo robot effettua una mappatura precisa degli ambienti domestici, identificando sempre in modo corretto gli specifici ambienti della casa, così che possiate coordinare le modalità di pulizia in base alle necessità, interagendo con la programmazione del robot grazie al supporto di una apposita app per iOS e Android. In questo modo non solo potrete, ad esempio, delimitare delle aree della casa in cui non vorrete far operare il robot, ma potrete anche chiedere che esso si concentri in specifiche zone, come potrebbe essere ad esempio la cucina, al fine di ottenere un risultato ancor più accurato e profondo.

Come se non bastasse, oltre a sapere identificare accuratamente cadute ed ostacoli, Deebot N8+ è persino capace di rilevare tappeti o altri tessuti, evitando così di causare danni a materiali o superfici sensibili, oltre che di “inciampare”.

Dulcis in fundo, ed è questa una delle sue caratteristiche più di pregio, come vi abbiamo detto in apertura parliamo di un robot munito di una apposita stazione di ricarica che, dalla forma di una colonnina, non solo provvede a ricaricare le batterie dell’apparecchio, ma si occupa anche di svuotarne il contenuto, stipando la sporcizia raccolta fino a 4 settimane, e riducendo così la frequenza con cui dovrete interagire direttamente con l’aspirapolvere e, di conseguenza, con la polvere e la sporcizia raccolti.

