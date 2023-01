Forte del titolo di “Game of the Year 2022” assegnatogli in occasione degli ultimi Game Awards, Elden Ring è un titolo che, anche al netto dei tanti mesi ormai trascorsi dalla sua release, continua a raccogliere nuovi ed entusiasmati fan, complice un sistema di gioco mai così “accessibile” per un titolo sviluppato da From Software, oltre che da una splendida direzione artistica.

Un gioco che, insomma, pare molto più alla portata di tutti rispetto alla passato della serie Dark Souls e, per questo, ancora acquistatissimo dai giocatori di tutto il mondo, specie se si guarda ai prezzi ormai scontati a cui è possibile acquistarlo.

E così, se siete tra quelli che non hanno ancora giocato il gioco o, ancora, avete appena ricevuto/acquistato per Natale una PS5, e siete alla ricerca di un titolo lungo e articolato da acquistare, allora vi farà sicuramente comodo questa offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare Elden Ring a soli 40,98€, contro i 69,99€ del prezzo originale!

Un prezzo ottimo, per un un RPG open world impegnativo ed appagante, ricchissimo di segreti da scoprire, e forte di un immaginario affascinante, la cui lore è stata creata insieme alla talentuosa penna di George R.R. Martin, ovvero il creatore dei libri che hanno fatto da base alla serie TV Game of Thrones!

Un gioco sicuramente ostico rispetto alla media, ma che vi offrirà anche tante opportunità di approccio “morbido”, a patto che vi armiate non solo di tempo libero, ma anche di un bel po’ di pazienza o, mal che vada, di un party solido con cui condividere l’esperienza di gioco. Elden Ring, infatti, non solo è ottimo in solitaria, ma può essere giocato anche in coop assieme ad un gruppetto di altri 3 giocatori, la qual cosa vi aiuterà non poco nel corso delle più ostiche boss fight!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo ottimo titolo prima che esso vada esaurita o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

