Dicembre non è solamente un mese da dedicare alle cioccolate calde e agli addobbi per Natale: durante le vacanze possiamo finalmente riservare un po’ più di tempo al gaming, spolverando qualche titolo dalla lista di videogiochi da recuperare. Grazie alle offerte di fine anno di Amazon, potrete partire proprio dal gioco più famoso e acclamato di tutto il 2022, che oggi viene venduto a un prezzo stracciato e che quindi rappresenta un’offerta assolutamente imperdibile!

L’edizione per PlayStation 4 di Elden Ring è infatti attualmente disponibile a soli 40,98€ invece di 69,99€; si tratta di un ribasso del 41%, che vi permetterà di risparmiare ben 30,00€! Inoltre, per i clienti Amazon Prime è disponibile l’opzione della consegna prima di Natale, quindi nel caso voleste acquistarlo come regalo potrebbe arrivarvi in tempo per metterlo sotto l’albero!

Elden Ring ha vinto il premio come il miglior gioco del 2022 durante le premiazioni dei The Games Awards, ottenendo valutazioni eccelse dalla critica e dal pubblico. Potrete quindi unirvi a milioni di giocatori nella ricerca dei frammenti dell’Anello ancestrale, esplorando l’immensa mappa open world e incontrando avversari dotati di storie affascinanti, che vi terranno incollati ore e ore allo schermo. L’opera è infatti diretta dal grandissimo Hidetaka Miyazaki, mentre il worldbuilding è stato creato da George R.R. Martin, autore degli iconici romanzi de Il Trono di Spade.

Dopo aver attribuito al vostro personaggio le sembianze e caratteristiche che desiderate, all’interno del mondo di gioco avrete la libertà assoluta di giocare secondo le vostre regole, plasmando l’avventura in base alle vostre preferenze. Starà a voi dunque scegliere se attaccare di soppiatto i nemici, eliminarli senza pietà o chiedere aiuto ai vostri alleati, il tutto sfruttando un immenso arsenale di armi, incantesimi e abilità sbloccabili e potenziabili nel corso del gameplay, il quale è molto più accessibile rispetto ai precedenti titoli di FromSoftware, rendendolo perfetto anche per chi non è familiare con il genere dei souls-like.

Oltre a esplorare la sei zone principali che compongono la mappa e affrontare i numerosissimi dungeon da soli, avrete modo di farlo anche in compagnia di amici nella modalità multiplayer, dove potrete decidere se giocare in cooperativa o in PvP con utenti da tutto il mondo. Avrete quindi modo di sfoggiare tutto il vostro potere, determinando chi è il miglior Elden Lord di tutti i tempi.

