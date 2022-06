Se siete alla ricerca di un titolo longevo e impegnativo con cui occupare la vostra estate e, al contempo, siete dei collezionisti che amano acquistare sempre e solo i propri videogame nelle migliori edizioni disponibili, allora fermatevi qui, perché questa è un’offerta da non lasciarsi scappare!

Vi segnaliamo, infatti, che su eBay è attualmente disponibile, per altro a prezzo scontato, la Launch Edition di Elden Ring, ovvero quella che è l’edizione arrivata al lancio e che include non solo una steelbook del gioco, ma anche alcuni simpatici gadget a tema! Il prezzo proposto? Appena 61,00€, che è poi il prezzo più basso a cui è attualmente possibile reperire questa edizione, giacché il prezzo originale sarebbe di 70,90€.

Sviluppato da FromSoftware, ovvero dal medesimo team che ha dato i natali alla serie di Dark Souls, nonché all’amatissimo Bloodbourne, Elden Ring è un titolo complesso e stratificato, primo del genere open world per il team di sviluppo che, avvalendosi della consulenza e della penna di George R.R. Martin, papà di Game of Thrones, ha messo in piedi un mondo bellissimo e pericoloso, in cui perdersi in ore e ore di esplorazione libera.

Elden Ring, infatti, è strutturato come un RPG open world liberamente esplorabile, artefice di un’esperienza impegnativa e complessa che, tuttavia, può essere liberamente affrontata anche in compagnia, grazie ad un’utile modalità coop. Questo non significa che i game over siano scongiurati, ed anzi Elden Ring resta un titolo duro e spigoloso, per quanto più accessibile di titoli precedenti come Dark Souls.

Al netto di questo, è indubbiamente uno dei candidati ideali al GOTY di quest’anno, e già solo per questo meriterebbe una chance anche da chi, magari, non ha mai avuto particolari interessi verso il genere soulslike, specie perché l’edizione qui proposta è ricca e collezionabile, grazie ai bonus inclusi nella scatola tra cui: un poster, degli stickers e persino una toppa in tessuto.

Impreziosito da una steelbook sobria ma accattivante, la Launch Edition di Elden Ring è un affare da non lasciarsi scappare, sia perché si tratta di un’edizione che, oggettivamente, sta diventando progressivamente più rara, sia perché il prezzo proposto da eBay è il più basso in assoluto e, per questo, val certamente la pena completare subito l’acquisto, visitando la pagina dedicata alla promo.

