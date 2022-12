Dicembre non è solo il mese dedicato all’acquisto dei regali di Natale, ma è anche il momento perfetto per acquistare un nuovo elettrodomestico. Nel periodo che precede le vacanze moltissimi store propongono infatti offerte sui loro prodotti, e tra questi vi è Electrolux, che in queste settimane presenta delle promozioni incredibili, le quali vi consentiranno di risparmiare anche centinaia di euro!

Nella pagina di Yeppon dedicata ai prodotti Electrolux è presente una selezione di grandi elettrodomestici come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie e forni, con sconti che arrivano oltre il 40% e che dureranno dall’1 al 12 dicembre. Inoltre, potrete godere della consegna gratuita e garantita entro il 24 dicembre, così da poter ricevere comodamente i vostri acquisti prima di Natale.

Per esempio, se siete in cerca di una nuova asciugatrice vi consigliamo la Electrolux EW7H492Y Perfect Care 700, ora in sconto a 499,99€ invece di 899,99€. Si tratta di un ribasso del 44% che vi farà risparmiare ben 400,00€ su questo elettrodomestico, perfetto per asciugare in fretta i vestiti durante il periodo invernale in cui ci troviamo, consumando però poca energia: la tecnologia GenteCare System utilizza infatti temperature dimezzate rispetto alle asciugatrici convenzionali, regolando il ciclo in automatico in base al carico e impiegando meno corrente possibile. Inoltre, è possibile pagare il prodotto anche in 3 comode rate da 166,66€ senza interessi con Klarma, quindi è un’offerta davvero imperdibile!

In alternativa, se a servirvi fosse un frigorifero, tra le offerte di Natale di Electrolux vi è il modello ENT7TF18S, ora disponibile a 739,99€ invece di 1.201,99€. Parliamo di un ribasso del 38% che vi permetterà di risparmiare 462,00€, mentre anche in questo caso è presente l’opzione del pagamento in 3 rate senza interessi tramite Klarma, stavolta da 246,66€. Il frigorifero, alto 177,2 cm, è a incasso e ha una capacità di ben 254 litri; riuscirà quindi a contenere tutto ciò di cui avete bisogno per il pranzo di Natale o di Capodanno, e grazie alla tecnologia No Frost la qualità dei cibi verrà preservata più a lungo.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi degli elettrodomestici in sconto sulla pagina di Yeppon dedicata alle offerte di Natale di Electrolux, quindi vi invitiamo a consultare il catalogo completo. Dato che le promozioni sono valide solo fino al 12 dicembre, vi consigliamo di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le scorte degli articoli che desiderate potrebbero terminare a breve!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

