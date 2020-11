Gli elettrodomestici da cucina da regalare a Natale

Manca ormai poco più di un mese alle festività natalizie e come ogni anno bisogna iniziare a pensare in anticipo a cosa mettere sotto l’albero per evitare di arrivare impreparati e fare brutta figura. Scegliere il prodotto giusto da regalare a chi si vuole bene è sempre difficile, ma fortunatamente il mercato offre tante possibilità e con questo articolo cercheremo di aiutarvi suggerendovi quelli che sono, a nostro parere, alcuni articoli che sapranno far felici chi li riceverà.

Per motivi di comodità e chiarezza, in questa occasione abbiamo stilato una lista contenente esclusivamente i prodotti che rientrano nella categoria elettrodomestici da cucina, quindi qualora stiate cercando uno di questi, consigliamo caldamente di continuare la lettura perché siamo abbastanza sicuri che gli articoli da noi proposti saranno in grado di stampare un bel sorriso sulla faccia di chi li riceverà.

Prima di lasciarvi scoprire cosa abbiamo riservato per voi, vogliamo darvi un’anteprima di ciò che abbiamo scelto. Come citato pocanzi, a questo giro daremo attenzione a tutti quei prodotti che possono essere utili in cucina e tra questi riteniamo che fornelli elettrici, friggitrici e macchine per caffè non possono mancare all’appello, dal momento che si tratta di articoli che usiamo più o meno tutti i giorni e quindi sicuramente i beneficiari non rimarranno delusi, anche perché abbiamo dedicato buona parte del nostro tempo nel scegliere non solo un prodotto valido, ma anche quello che dispone di un design originale, senza dimenticare il prezzo, dato che non abbiamo voluto selezionare articoli troppo costosi in modo da dare la possibilità a chiunque di regalare un oggetto bello e funzionale.

Gli elettrodomestici da cucina da regalare

Friggitrice ad aria

Gli amanti dello stile di vita sano saranno sicuramente felici di ricevere in regalo una friggitrice ad aria, dal momento che quest’ultima permette di preparare il cibo senza olio, grazie all’aria calda che viene fatta circolare all’interno ad una velocità molto elevata, in modo da avere una cottura uniforme simulando il comportamento dell’olio nella frittura classica. Tra i tanti modelli disponibili, abbiamo scelto quello realizzato da Innsky perché vanta numerosi programmi preimpostati, una tecnologia che permette di cuocere in tempi record e un design che sicuramente darà quel tocco in più alla vostra cucina.

Forno elettrico

Un altro regalo da mettere sotto l’albero di un amante della cucina è sicuramente un forno elettrico. Anche se la sua utilità è simile a quella di una friggitrice, quest’ultimo dispone di maggior spazio interno, il che lo rende adatto per coloro che hanno la necessità di preparare grandi cibi, come ad esempio una pizza o un pollo intero. Anche in questo caso abbiamo scelto per voi un modello valido e che al tempo stesso sa essere elegante a prescindere dal posto in cui lo metterete. Compatto e leggero, il De Longhi Sfornatutto è un forno facile da usare e vanta un doppio vetro, una maniglia con inserto gommato e una comoda funzionalità che permette di accendere la luce interna automaticamente al raggiungimento della temperatura impostata.

Macchina per caffè

Se un vostro familiare non ha mai provato la comodità di una macchina per caffè o preferisce prepararlo con il metodo classico utilizzando la moka, regalare questo modello di Ariete potrebbe fargli cambiare abitudine, dal momento che parliamo di un modello che dispone di un macinacaffè integrato, che vi permetterà di macinare direttamente i grani di caffè a casa, sprigionando l’aroma della polvere appena macinata e pronta per essere trasformata in un espresso caldo, corposo e cremoso. Non si tratta quindi di una macchina classica, il che potrebbe rivelarsi un ottimo regalo per gli amanti del buon caffè, anche se il prezzo da pagare è sopra la media ma vi garantiamo che ne vale la pena.

Estrattore di succo

Come saprete, la frutta è importante per il nostro organismo e per questo motivo riteniamo sia da prendere in considerazione l’acquisto di un estrattore di succo che, come dice la parola, permette di realizzare succhi e bevande da frutta e verdura in maniera sana e pratica. Anche in questo caso il mercato è pieno di modelli, ma quello che secondo noi è il migliore come regalo di Natale è il modello Moulinex ZU1508 Juiceo, caratterizzato da un design con colorazione a contrasto e in grado di estrarre fino all’ultima goccia con il minimo sforzo. Senza dubbio un regalo perfetto anche per i meno esperti.

Grattugia elettrica

Probabilmente sottovalutata, la grattugia elettrica è uno strumento utile e pratico e rientra senza dubbio in quella serie di prodotti che possono essere messi sotto l’albero di Natale. Sebbene la maggior parte dei modelli disponibili a mercato possono sembrare uguali, suggeriamo di tenere in considerazione per un eventuale acquisto l’Ariete 447 Gratì, dal momento che può essere utilizzata senza fili grazie ad una batteria interna ricaricabile capace di produrre fino a 1 kg di formaggio. Un regalo che sarà sicuramente gradito grazie al fatto che si tratta di un oggetto dal design minimale ma che permette di dosare con facilità la quantità di formaggio per ogni porzione.

Pentola Multicooker

Per gli amanti non solo della cucina ma anche della tecnologia, consigliamo di regalare una pentola Multicooker che permette, come potrete immaginare, di programmare la cottura degli alimenti senza la necessità di controllare o essere presenti in cucina. In particolare, suggeriamo come possibile regalo il modello Russell Hobbs Multicooker Cook Home che, a differenza di quanto si possa pensare, non è affatto costoso, anzi tutt’altro. Realizzata con finiture in acciaio inox, questa pentola elettrica dispone di 11 programmi di cottura, il che la rende perfetta per coloro che tendono a preparare i principali cibi, come riso, carne e pesce. Anche in questo caso si tratta sicuramente di un regalo che sarà apprezzato.

Cannello da cucina

Con questo prodotto terminiamo la nostra lista dedicata a quelli che sono, secondo noi, i migliori elettrodomestici da cucina da mettere sotto l’albero. Ultimo ma non meno importante, il cannello da cucina è un oggetto che si dimostra utilissimo in tutte quelle situazioni in cui occorre cuocere una zona che, per un motivo o un altro, non ha ricevuto la giusta cottura. Questo strumento si rivela perfetto sia per la preparazione di dolci che per la cottura di barbecue e, nonostante la sua presa possa sembrare pericolosa, è in realtà facilissimo e sicuro da usare. Piccolo e maneggevole, questo cannello da cucina è utile anche per accendere il camino, candele e sigari, per non citare le tante possibilità di artigianato, creazione di gioielli e saldatura.

