Everdell Collector's Edition, prezzo TOP su Amazon! (-22%)

Siete alla ricerca di un nuovo gioco da tavolo e, al contempo, volete guadagnarvi un vero e proprio pezzo da collezione? Vi consigliamo di dare uno sguardo all'ottima offerta proposta da Amazon sulla Collector's Edition di Everdell, prodotto da Asmodee e disponibile a soli 70,51€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo originale di 89,99€. Un'avventura strategica vi attende nella pittoresca vallata di Everdell, dove gli animali della foresta collaborano nella costruzione di una città boschiva!

Everdell Collector's Edition, chi dovrebbe acquistarla?

Avete mai sognato di creare una città boschiva abitata da creature del sottobosco? La Collector's Edition di Everdell, prodotta dal rinomato marchio Asmodee, vi offre questa magica opportunità. Questo affascinante gioco da tavolo è perfetto per gli appassionati di strategia e gestione delle risorse che desiderano vivere un'esperienza ludica coinvolgente e di alta qualità.

Con le sue regole avvincenti e i materiali pregiati in legno, questo gioco catturerà l'immaginazione di giocatori di tutte le età, dai 10 anni in su. L'edizione è in lingua italiana e la possibilità di giocare da soli o con un massimo di 4 giocatori lo rende adatto sia per le serate solitarie che per le riunioni con amici e familiari.

Everdell vi accoglierà in un mondo ricco di dettagli e sorprese, dove dovrete posizionare saggiamente le vostre pedine animali per raccogliere risorse e costruire una comunità fiorente. Si tratta, dunque, di un acquisto consigliato per gli amanti dei giochi da tavolo che desiderano immergersi nell'atmosfera unica di Everdell e lasciarsi trasportare dalla magia di costruire insieme una città boschiva.

