Siamo ormai entrati nel periodo natalizio, il che non significa solamente copertine, cioccolate calde e decorazioni luminose, ma anche shopping e sconti; moltissimi store stanno infatti proponendo offerte per rimodernare casa in tempo per le feste, o per trovare i doni perfetti da mettere sotto l’albero, e tra questi vi è Mediaworld.

Solo nello store online, fino al 18 dicembre, Mediaworld propone infatti un extra sconto sugli articoli ricondizionati, con ribassi che arrivano fino al 60%! Si tratta quindi dell’occasione giusta per risparmiare su prodotti che presentano già un prezzo ridotto, dato che sono stati riparati da un centro assistenza autorizzato, resi perfettamente integri dal cliente, con piccoli difetti esclusivamente estetici o con l’imballo originale danneggiato.

Ovviamente i prodotti ricondizionati, prima di essere rimessi in vendita, vengono sottoposti a una serie di rigorosi controlli che ne attestano la perfetta funzionalità e conformità agli standard qualitativi del mercato, quindi avrete sempre la certezza che ciò che state acquistando funzionerà pari al nuovo. Nel catalogo di Mediaworld vi sono articoli di ogni tipologia, dai notebook ai TV ai grandi elettrodomestici come lavatrici e asciugatrici, quindi troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro e potrete risparmiare anche centinaia di euro sul prezzo originale.

Per esempio, la macchina del pane Moulinex OW2208 PRMG GRADING ROCN è ora disponibile a soli 42,49€, partendo da un prezzo ricondizionato di 84,99€ e nuovo di 99,99€; risparmierete quindi più del 50% su questo articolo perfettamente funzionante, che contiene nella confezione tutti gli accessori originali e vi permetterà di preparare panificati sani e gustosi senza alcuno sforzo. Avrete infatti a disposizione ben 17 programmi automatici, 3 livelli di doratura e 3 impostazioni di peso, per risultati sempre ottimali e adatti ai vostri gusti.

Se invece avete bisogno di un notebook tra i prodotti ricondizionati in sconto è presente il Thomson Neo Z3, ora a soli 180,00€ partendo da un prezzo originale di 499,99€! Questo laptop fantastico ha ben 8 GB di RAM, 256GB di memoria e un processore Qualcomm Snapdragon 850, che vi consentirà di gestire qualsiasi programma vi possa servire senza alcun rallentamento. Lo schermo è invece un 13″ di risoluzione Full HD, quindi potrete guardare film, serie tv e molto altro in altissima qualità.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei numerosissimi prodotti ricondizionati che rientrano nella promozione di Mediaworld, quindi vi invitiamo a rivolgervi alla pagina dedicata per trovare ciò che fa al caso vostro. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al carrello gli articoli che desiderate il prima possibile, dato che gli sconti extra dureranno solo fino al 18 dicembre, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire in qualsiasi momento.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

