La festa della mamma è ormai vicinissima, ma siete ancora in tempo per acquistare un regalo che riesca ad arrivare entro questo weekend. Trovare il prodotto perfetto senza uscire dal proprio budget, e senza ritardare, non è facile, per questo abbiamo deciso di correre in vostro aiuto con la nostra tradizionale lista dedicata alle possibili idee regalo last minute da cui attingere.

Oggi vi proporremo una guida composta da 10 articoli perfetti per la festa della mamma, tutti con budget differenti, alcuni più tradizionali e altri più particolari. I prodotti inclusi nella rassegna di oggi sono tutti quanti disponibili su Amazon che, essendo il vero leader del mercato in ambito spedizione, può assicurarvi l’arrivo degli articoli in tempo se siete clienti Amazon Prime. In questo modo potrete scegliere il prodotto migliore secondo le vostre preferenze, senza temere che il prodotto acquistato arrivi in ritardo!

Collana con mamma e figlio

Siete alla ricerca di un regalo raffinato e particolarmente dolce? Questa collana è la proposta perfetta per voi, poiché il ciondolo oro rosa di cui è dotata rappresenta un intimo abbraccio madre-figlio, con al centro uno sfavillante cuore opale a sottolineare la delicatezza del momento. Si tratta di una collana senza nichel, senza piombo, anallergica, realizzata appositamente per non sbiadirsi nel tempo e consentirne l’utilizzo anche per chi ha la pelle sensibile. Inoltre, il prodotto arriverà già impacchettato in una confezione regalo!

VEDI SU AMAZON

Pendente Swarovski

Sempre in ambito collane e pendenti, Swarovski ha una validissima proposta per voi. Il brand è simbolo di esperta artigianalità e stile d’avanguardia, dato che propone da sempre prodotti ricercati, sia per il giorno sia per la sera. Questo pendente, elegante e classico, prende ispirazione dalla bellezza del cielo notturno rappresentando motivi a forma di luna e stelle, simbolo di speranze e sogni. Il design, placcato nella tonalità oro rosa, vanta una delicata gradazione di cristalli blu incastonati in pavé ed è pensato per essere indossato facilmente su qualsiasi outfit quotidiano.

VEDI SU AMAZON

Set di attrezzi da giardino

Questo kit di attrezzi da giardino multifunzionale include 10 pezzi tra cui rastrelli, pale, cesoie, coltello da diserbo e flacone spray. Si tratta di articoli perfetti per scavare, diserbare, rastrellare, trapiantare, potare e irrigare, ideati proprio per soddisfare tutte le vostre esigenze di giardinaggio sia indoor, sia outdoor. Le pale e i rastrelli sono realizzati in ferro migliorato e superficie con trattamento di vernice da forno, oltre a essere antiruggine e facili da pulire. Le cesoie invece sono in acciaio inox, estremamente robuste, pensate per non spezzarsi facilmente. Inoltre, le forbici impostano da sole un blocco di sicurezza che vi consente di utilizzarle nel massimo della sicurezza!

VEDI SU AMAZON

Collana con ciondolo a forma di fiore

La particolarità di questa collana è indubbiamente la raffinata forma del ciondolo: la piccola rosa che si trova al centro dell’accessorio, si estende verso l’alto intersecandosi perfettamente con una seconda forma, un astratto cuore argentato. Inoltre, i materiali con cui è stata realizzata sono sicuri e di buona qualità, dato che si tratta di rame ecologico, anallergico, senza piombo e nichel, con inserti in zirconia cubica 5A sul contorno a forma di cuore.

VEDI SU AMAZON

Box regalo Sunsilk Liscio Perfetto

State pensando a un regalo in ambito cura della persona? Questo set regalo Sunsilk è indubbiamente la proposta perfetta. La box Sunsilk Liscio Perfetto contiene tutti prodotti ideati per assicurarvi capelli lisci come la seta, sani e luminosi. Shampoo e balsamo Liscio Perfetto sono caratterizzati dall’esclusiva formula con tecnologia Straight Lock e proteine della seta che vi assicurano una piega ottimale. Questo perché il primo passo per avere capelli forti e pieni di vitalità comincia proprio sotto la doccia, prima ancora dello styling stesso. All’interno troverete anche il trattamento intensivo 1 Minute Wow, con dell’olio di argan per un’azione ultra-rapida anche sui capelli più secchi e denutriti. Infine, lo spray termoprotettivo arricchito con Heat Protection Complex è l’ideale per proteggere i capelli dal calore del phon e della piastra, garantendovi una chioma sempre al top e senza danni.

VEDI SU AMAZON

Zaino nero

Utile, comodo, perfetto per essere portato ovunque con sé: stiamo parlando dello zaino nero a marchio Travistar. Il prodotto è realizzato in nylon impermeabile ed è caratterizzato da un design estremamente classico, ottimo per essere indossato quotidianamente su qualsiasi outfit. Ovviamente è dotato di tre tasche molto grandi, tra cui una dedicata al proprio Tablet o PC e un’altra più nascosta, ottima per i propri effetti personali. Il design minimale vi permette di sfruttarlo in qualsiasi occasione, per fare shopping, viaggiare, lavorare, e molto altro ancora.

VEDI SU AMAZON

Bracciale in argento Louisa Secret

Questo bracciale Louisa Secret è caratterizzato da un segno dell’infinito affiancato a un piccolo cristallo turchese a forma di cuore infinito. Si tratta di un prodotto realizzato in argento sterling 925 placcato in oro, ed è regolabile grazie alla comodissima chiusura a moschettone che vi permetterà di stringerlo o allargarlo in base al diametro del vostro polso. Oltra alla squisita fattura e al design elegante, il braccialetto con il simbolo arriva in una bellissima confezione regalo, già pronta per essere consegnata il giorno della festa della mamma.

VEDI SU AMAZON

Rosa placcata in ora

Foto generiche Vorreste un regalo unico, ricercato e che duri nel corso del tempo? Questa rosa artificiale è proprio ciò che fa al caso vostro. Le foglie e i petali del fiore sono realizzati in plastica chiara di alta qualità, e il gambo è interamente placcato con foglie d’oro 24K. Questa idea regalo arriverà incartata in una confezione viola con la faccia anteriore trasparente, perfetta per tenere il prodotto esposto anche senza scartalo. In aggiunta riceverete anche un piccolo vaso in ceramica, fissato accuratamente con l’apposita schiuma, per evitare di essere rovinato durante il viaggio.

VEDI SU AMAZON

Il grande manuale del pasticciere

Si tratta di un manuale perfetto per gli appassionati di cucina e di dolci. Questo volume, indirizzato sia ai professionisti che agli amanti della gastronomia, organizza in modo sistematico le tecniche di pasticceria e fornisce gli strumenti ideali per creare nuove ricette. Gli ingredienti e le fasi della preparazione sono illustrati da fotografie mentre un’immagine a piena pagina mostra il piatto finito! Ci sono 50 ricette di base: le paste fondamentali (brisée, sablée, sfoglia, impasto per choux, impasti lievitati, impasti montati, impasto per meringhe), le creme di base (pasticciera, al burro, inglese chantilly, alle mandorle, ganache e mousse), le tecniche per lavorare il cioccolato, la cottura dello zucchero. In più, anche 70 grandi classici della pasticceria tra cui torta alle fragole, opéra, moka, crostata al limone, tiramisù, babà al rum, macarons, meringhe, pasticcini e molto altro ancora.

VEDI SU AMAZON

Smartwatch Fossil GEN 6

Lo smartwatch Fossil GEN 6 ha un display sempre attivo e luminoso, con diversi quadranti personalizzabili secondo il vostro look. Il prodotto monitora automaticamente i vostri passi, la qualità del sonno, il battito cardiaco, la saturazione di ossigeno nel sangue e grazie al GPS e vi aggiorna sulle distanze percorse durante la giornata. Inoltre, tramite questo smartwatch potrete tenere sotto controllo notifiche, chiamate, messaggi di testo e anche moltissime app disponibili sul vostro smartphone. Ovviamente, potrete rispondere ed effettuare chiamate direttamente dall’orologio anche quando non avete il telefono a portata di mano e, per qualsiasi dubbio, potrete interpellare l’Assistente Google o Amazon Alexa integrata. Magari per ottenere informazioni sul meteo oppure per impostare promemoria, sveglie e molto altro.

VEDI SU AMAZON