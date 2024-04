Oltre 100€ di sconto sull'Odyssey G5, il top per il gaming in 2K

Se state pensando di passare a un monitor di qualità superiore senza arrivare ai 4K, ma desiderate comunque uno dei migliori schermi QHD disponibili, potrebbe essere il momento ideale per considerare l'acquisto del Samsung Odyssey G5. Attualmente, Mediaworld propone una notevole offerta sul modello da 27 pollici: un risparmio di 110€, con un prezzo finale di soli 339,99€ anziché 449,99€.

Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G5, con le sue caratteristiche di spicco come la risoluzione QHD, il pannello IPS, HDR10, la frequenza di aggiornamento di 165 Hz, il basso input lag e la compatibilità G-Sync, è consigliato a un pubblico di appassionati di gaming che non vuole compromessi nell'esperienza visiva. La sua capacità di offrire immagini nitide e colori brillanti vi trasporterà, infatti, in un realismo senza precedenti, rendendolo l'ideale per i giocatori che vogliono immergersi nei loro mondi virtuali preferiti.

Grazie al basso input lag e all'alta frequenza di aggiornamento, si adatta anche ai giochi più veloci e richiedenti in termini di grafica, assicurando sessioni di gioco fluide e reattive. Inoltre, chi ama la competizione troverà nella compatibilità G-Sync e AMD FreeSync Premium degli alleati indispensabili per sessioni senza distorsioni o ritardi, soprattutto nelle scene di gioco più intense e dettagliate.

La funzionalità Ultrawide Game View, poi, soddisferà chi cerca una visuale più ampia e coinvolgente, per non perdere mai di vista l'obiettivo della vittoria. Il Samsung Odyssey G5 si presenta quindi come un monitor di fascia medio-alta, progettato per offrire quasi il meglio della categoria. Con una diagonale di 27 pollici e una risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), a 339,99€ rappresenta un buon investimento per chi vuole portare la propria esperienza di gioco a un livello superiore.

