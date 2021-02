Festeggia San Valentino con Unieuro: buoni sconto ogni 100€ di acquisti!

Come prevedibile, in questa settimana San Valentino sta giocando un ruolo importante tra i vari store, i quali si stanno lasciando andare con una folta serie di promozioni dedicate all’imminente festa degli innamorati. Ora è la volta di Unieuro, che ha deciso di festeggiare questo giorno speciale regalando buoni sconto da 20€ qualora effettuiate una spesa minima di 100€ entro il 28 febbraio. Un’ottima occasione, dunque, per risparmiare non solo sugli acquisti attuali (i cui prodotti godono già di sconti importanti) ma anche su quelli futuri, dato che il buono sarà spendibile a partire dal 1 marzo e fino al 18 aprile.

È sufficiente quindi una spesa di 100€ per poter ricevere il buono sconto e nulla vi obbliga a fare diverse transazioni per riceverne più di uno, ammesso che la somma raggiunga sempre il minimo richiesto. Detto ciò, un possibile prodotto su cui riteniamo valga la pena puntare in questo momento è lo smartphone Oppo Find X2 Neo, dal momento che viene proposto a soli 419,90€ invece di 699,90€. Come riportato dalla nostra recensione completa, si tratta di uno smartphone il cui rapporto qualità/prezzo è oggi tra i migliori, paragonabile persino con i modelli Xiaomi, con caratteristiche che possiamo considerare top di gamma ma ad un prezzo decisamente inferiore rispetto ai modelli più blasonati.

A bordo troviamo, infatti, lo Snapdragon 765G, processore che si è dimostrato potente e affidabile su tutti i dispositivi su cui è stato montato, 256GB di spazio interno e la bellezza di 12GB di RAM. Componenti di gran lunga superiori alla media, presenti sotto ad un display curvo da 6,5 pollici con tecnologia AMOLED e frequenza di aggiornamento a 90 hz. Uno smartphone superlativo, che rivela le sue ottime prestazioni anche nel comparto fotografico, composto da ben 4 sensori posteriori, tra cui un teleobiettivo da 13 MP, capace di effettuare zoom ibridi fino a 5X con una perdita di qualità quasi impercettibile.

Come sapete, oggi lo smartphone viene utilizzato anche per usufruire di contenuti multimediali e, a tal proposito, sarete felici di sapere che l’Oppo Find X2 Neo vanta due altoparlanti stereo molto potenti con supporto Dolby Atmos, oltre allo schermo che è in grado di raggiungere luminosità superiori persino ai 1.000 nits, valori elevatissimi che all’atto pratico si traducono in una visione chiara e ricca di dettagli anche nelle giornate con tanto sole.

Insomma, sebbene la promozione di Unieuro dedicata a San Valentino vi permetta di usufruire del buono sconto solamente a partire da marzo, numerose offerte possono essere sfruttate già da subito e l’Oppo Find X2 Neo è un esempio lampante. Quindi, siccome i prodotti scontati sono tantissimi, suggeriamo di visitare anche in questa occasione la pagina dedicata ricordandovi, infine, di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!