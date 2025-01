Fibra Iliad con WiFi 7 a 21,99€! Scopri chi può avere lo sconto e le offerte per gli altri

Iliad ha lanciato una proposta molto interessante per i suoi utenti fissi: la Fibra Iliad con WiFi 7 a 21,99€ al mese. L'offerta include un router di ultima generazione, che sfrutta la nuova tecnologia Wi-Fi 7 per garantire prestazioni leader della categoria in termini di velocità e stabilità. Questa è la prima offerta fibra in Italia a includere un router wireless con questa innovativa tecnologia. Ma come funziona esattamente? E chi può usufruire di questo prezzo vantaggioso?

Vedi offerta su Iliad

Fibra Iliad, perché e chi dovrebbe attivarla?

Per i clienti già abbonati a un'offerta Iliad mobile a 9,99€ o 11,99€ al mese con pagamento automatico, è possibile attivare la Fibra Iliad con WiFi 7 al prezzo esclusivo di 21,99€. Un'occasione unica per chi già sfrutta i vantaggi delle tariffe mobili di Iliad e vuole estendere la propria connessione a casa con un servizio ultra veloce. Per chi invece non è ancora cliente mobile Iliad, l'offerta è comunque disponibile, ma al prezzo di 25,99€ al mese. Un prezzo competitivo, che include non solo la fibra ma anche chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni internazionali, rendendo l'offerta interessante anche per chi ha bisogno di una connessione solida e senza limiti.

La nuova tecnologia Wi-Fi 7, inclusa nell'iliadbox fornito insieme all'offerta, è la chiave per una navigazione impeccabile. Grazie a questa innovazione, gli utenti potranno navigare su più dispositivi contemporaneamente senza rallentamenti, sia che si tratti di guardare film e serie TV in streaming, scaricare file pesanti, lavorare da remoto o giocare online. Inoltre, iliadbox è progettato con un pulsante ON/OFF per spegnere il router senza bisogno di staccare la spina, riducendo al minimo i consumi energetici grazie alla modalità Sleeping.

A seconda della zona di copertura, Iliad offre due differenti tecnologie FTTH per la connessione: EPON e GPON. Le aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON consentono una velocità di download fino a 5 Gbit/s, suddivisa tra Wi-Fi e porte ethernet, e un upload fino a 700 Mbit/s. Le aree coperte dalla tecnologia FTTH GPON, invece, offrono download fino a 2,5 Gbit/s e upload fino a 500 Mbit/s. Con la Fibra Iliad, gli utenti possono finalmente godere di prestazioni da "fibra pura" a casa, con un servizio che offre velocità elevate e stabilità per tutte le esigenze quotidiane. Un vero e proprio salto di qualità per chi desidera navigare al massimo delle proprie possibilità.

Vedi offerta su Iliad