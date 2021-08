FIFA 22 per PS4 al prezzo più basso di sempre!

Proseguiamo la nostra tornata di offerte del giorno, proponendovi adesso un ottimo titolo ad un prezzo scontato con cui impiegare il tempo e sfidare i vostri amici, e, qualora foste appassionati di calcio e fieri possessori di una PS4, allora troverete in quest’articolo l’offerta che fa proprio al caso vostro. Infatti, su eBay, avrete la possibilità di prenotare FIFA 22 al prezzo più basso di sempre fino ad ora.

Solitamente FIFA 22 per PS4 viene proposto al prezzo di 69,99€, ma ora potete prenotarlo su eBay a soli 48,99€, ricordandovi che il debutto sul mercato del prodotto è previsto per il prossimo primo ottobre!

Un vero e proprio affare, soprattutto qualora vogliate acquistare il gioco in edizione next gen visto che, le edizioni per le console old-gen non saranno in nessun modo “aggiornabili” a quelle che sono le performance che il titolo vanta sugli hardware più recenti. Infatti, FIFA 22 è basato sulla nuova e rivoluzionaria tecnologia d’animazione Hypermotion, riservata esclusivamente a PS5, Xbox Series X|S e Stadia, che combina l’Advanced 11v11 match capture e il machine learning, permettendo, così, centinaia di animazioni nuove e uniche e comportamenti AI, garantendovi un’esperienza di gioco più realistica che mai.

Il nuovo titolo calcistico targato EA Sport offrirà diverse modalità di gioco, a partire dalla rinnovata Carriera, che vedrà iniziare il nostro giocatore dai bassifondi della classifica per poi farlo arrivare in cima ai vertici del calcio internazionale. Oltre a ciò, la modalità carriera è stata potenziata con molteplici modi per avanzare, centrare gli obiettivi al fine di creare un’esperienza maggiormente immersiva. Alla più tradizionale modalità carriera, si aggiunge l’immancabile FUT (Fifa Ultimate Team), che vedrà l’arrivo di un nuovo tipo di carta, gli Eroi FUT, che godono di un’intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo, garantendo un legame club verde con qualsiasi giocatore dello stesso campionato, oltre al legame classico per nazionalità, con nuovi modi per creare la rosa dei vostri sogni e rivivere alcuni dei momenti più memorabili della storia del calcio.

In definitiva, FIFA 22 sembra essere uno dei migliori simulatori calcistici di sempre e, siamo certi che non deluderà le aspettative degli appassionati di calcio!

