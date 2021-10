FIFA22 in regalo con Xbox Series S, per pochi giorni sullo store di Microsoft

Vi segnaliamo un’importante opportunità per poter accedere definitivamente alla next-gen. Microsoft, recentemente, ha inaugurato una nuova ed interessante promozione che coinvolge Xbox Series S e FIFA 22. Infatti, acquistando la piccola console statunitense, dal sito ufficiale del produttore, otterrete gratuitamente il simulatore calcistico secondo Electronics Arts.

Come implicitamente specificato, si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per tutti coloro che non sono riusciti ad accaparrarsi una delle console di nuova generazione. Chiaramente, è doveroso specificare che Xbox Series S non eroga la stessa potenza computazionale della sorella maggiore, Xbox Series X, ma le sue performance permettono di riprodurre tutti i videogiochi moderni alla risoluzione in FullHD/2K a 60 FPS con HDR.

Oltre a ciò, Xbox Series S è sprovvista di lettore ottico, motivo per cui non è possibile avviare i videogiochi in formato fisico. In ogni caso, Microsoft offre la possibilità di sottoscrivere l’Xbox Game Pass, un abbonamento che permette di ottenere un catalogo di titoli in costante aggiornamento, all’interno del quale bazzicano tantissimi videogiochi che hanno fatto la storia e anche molteplici indie da non sottovalutare.

Tornando al bundle offerto dal colosso statunitense, qualora decidiate di acquistare questa console, riceverete un codice da riscattare nel Microsoft Store, e non dovrete far altro che inserirlo nell’apposito campo. Dopo il download, potrete accedere al simulatore calcistico di EA, che abbiamo recensito in queste settimane.

Disponibile al prezzo consigliato di 299,99€, Xbox Series S è una console incredibile, che potrete ricevere a casa direttamente assieme a FIFA 22. Come detto, questa offerta rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire e consigliamo a tutti voi l’acquisto.

Infine, vi ricordiamo che qualora desideriate cacciare ulteriori iniziative, non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

