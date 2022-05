Dopo tanto attendere, siamo felici di segnalarvi che, a partire da oggi, 1 maggio 2022, sul Lego Store è disponibile il bellissimo set che la compagnia di Billund ha realizzato in collaborazione con PlayStation, e dedicato al “Collolungo”, una delle più iconiche macchine presenti nella serie di Horizon che, con Horizon Forbidden West, si è ormai consacrata tra le preferite del pubblico PlayStation!

Un set a lungo atteso, che da oggi potrà essere vostro al prezzo di 79,99€, con spedizioni rapide e garantite, come da tradizione per il Lego Store. Il nostro suggerimento? Acquistatelo subito senza pensarci troppo, giacché siamo certi che, complice il successo del recente videogame, questo set andrà letteralmente a ruba, rendendosi presto irreperibile!

Realizzato assieme a PlayStation ed al team di Guerrilla Games, così da presentarsi con la massima fedeltà possibile, il Collolungo di Horizon Forbidden West è un set composto da ben 1222 pezzi che, anche solo in foto, già restituisce appieno la bellezza, ma soprattutto le dimensioni, dell’oonima creatura vista nei due giochi con protagonista Aloy.

Ovviamente, nel set è compresa anche quest’ultima, armata della sua fida lancia, e con tanto di un grazioso diorama a fare da contorno alla scena, il che aumenta in modo esponenziale non solo la stabilità del set, ma anche la sua bellezza.

Pensato come un set da esposizione per adulti, il set di Horizon è alto ben 34 cm di altezza, con 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità. Ricchissimo di dettagli, include Aloy, un osservatore, ed un esposiotore che, come detto, fa da diorama al set, ed include un albero di betulla in mattoncini, erba alta e persino un semaforo arrugginito avvolto da una vite perché, ricordiamolo, il gioco è ambientato su di un pianeta Terra sopravvissuto al tracollo della razza umana.

Davvero bellissimo e dal prezzo, tutto sommato, più che accettabile per un set del genere, il set Collolungo è uno di quegli acquisti a tema Lego che vanno fatti per forza, specie se siete giocatori PlayStation appassionatisi alla storia di Aloy. Il nostro suggerimento, dunque, è quello di acquistarlo subito, prima che il prodotto vada esaurito e tocchi aspettare poi i tempi tecnici di un restock. Detto questo, vi suggeriamo di approfittare subito della messa in commercio del set per accaparrarvene uno, cosa che potrete fare immediatamente tramite la pagina del prodotto.

