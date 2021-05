Fino a 300€ di sconti sui notebook MSI per la Amazon Gaming Week!

Continua la nostra rassegna stampa dedicata alla Amazon Gaming Week, ed anche in questa occasione ci occuperemo di notebook da gaming, dal momento che il portale ha selezionato alcune ottime soluzioni a marchio MSI, offrendovi così la possibilità di acquistare un ottimo notebook per il gaming risparmiando cifre che possono raggiungere anche i 300€!

Così come nelle occasioni Asus ROG, anche per quanto riguarda le offerte MSI, siamo dinanzi ad una proposta non particolarmente estesa, ma comunque sufficiente a permettervi di acquistare un notebook da gaming di alto livello ad un prezzo davvero molto vantaggioso. Di solito, i prezzi di tali soluzioni si avvicinano e superano la soglia dei 2.000€, ma esistono soluzioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo anche in questa categoria e ne è un esempio l’ottimo MSI GF65 Thin 10UE, che vanta caratteristiche all’avanguardia ma viene venduto a “soli” 1.399,00€, grazie allo sconto di 200€ di Amazon.

La componentistica interna è il principale fattore che definisce la qualità di un notebook da gaming, ed ecco perché l’azienda ha deciso di dotare MSI GF65 Thin 10UE con componenti come il processore Intel Core i5-10200H, 16GB di RAM DDR4 e scheda video di ultima generazione come la Nvidia RTX 3060, colei che vi permetterà di apprezzare la grafica dei videogiochi in tutto il suo splendore, beneficiando di tecnologie avanzate come il Ray-Tracing che, allo stato attuale, solo Nvidia riesce ad offrirlo in modo adeguato e con una buona ottimizzazione.

Per quanto concerne il display, MSI GF65 Thin 10UE monta un pannello IPS a 144hz, mentre per il resto troviamo le “solite” caratteristiche che contraddistinguono un notebook da gaming rispetto ad uno tradizionale, ovvero un sistema di raffreddamento avanzato progettato in modo specifico per CPU e GPU, una tastiera retroilluminata personalizzabile e numerose modalità di gioco che vi permetteranno di scegliere come gestire la potenza del computer con un solo clic.

