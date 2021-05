Fino a 400€ di sconti su smartphone, smartwatch e notebook Huawei

Mentre su Amazon ed eBay impazzano rispettivamente le offerte giornaliere e “Gli Imperdibili”, vi segnaliamo una nuova ed interessante promozione di Huawei che consente a tutti gli interessati di acquistare smartphone, smartwatch e notebook, con sconti fino a 400 euro sul prezzo di listino.

La lista dei prodotti promozionati da Huawei è praticamente infinita, motivo per cui vogliamo indirizzarvi fin da subito su un’offerta molto particolare, dedicata al bundle composto da Huawei MateBook X Pro, dal Huawei Display da 23,8 pollici, dal Huawei Bluetooth Mouse Swift e dal Huawei Backpack Swift. Il tutto è normalmente proposto al prezzo di 1.838,70 euro, ma attualmente potete acquistarlo a 1.599,00 euro, grazie ad uno sconto di ben 239,70 euro.

Il Huawei MateBook X Pro è un notebook che si presenta con specifiche tecniche superlative. Vanta infatti un display touch-screen da 13,9 pollici con risoluzione 3K e un rapporto schermo-corpo del 91%. Sotto al cofano, invece, troviamo un processore Intel Core i5-10210U accoppiato con una scheda grafica NVIDIA GeForce MX250. A completare la scheda tecnica, troviamo anche 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, che permettono a questo dispositivo di offrire un’ottima esperienza utente data da un efficiente multitasking e un’elaborazione dell’immagine più veloce.

Huawei MateBook X Pro, considerando che è incluso in un corposo bundle, diventa un ottimo dispositivo non solo per gli appassionati, ma anche per tutti coloro che hanno bisogno di un prodotto per lavorare. Infine, prima di passare alla nostra selezione di prodotti, vi consigliamo di dare uno sguardo alla lista completa dei prodotti promozionati al seguente indirizzo. Poi, vi ricordiamo anche di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

