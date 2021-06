Fino a 500€ di sconto sugli aspirapolvere top di gamma iRobot

In vista dell’estate, liberarsi dalla polvere potrebbe diventare più difficile, ed ecco perché dotarsi di un robot aspirapolvere potrebbe rivelarsi un ottimo modo per tenere il pavimento pulito senza affaticarsi. Dunque, se avete deciso di acquistare un ottimo robot aspirapolvere, capace di pulire l’intero appartamento, vi informiamo che le soluzioni top di gamma di iRobot vengono proposte dallo store ufficiale a prezzi stracciati fino al 31 luglio. Avrete quindi tutto il tempo per decidere quale modello comprare, consci del fatto che i robot aspirapolvere a marchio iRobot sono tra i migliori dispositivi di pulizia smart disponibili sul mercato.

Sebbene la promozione indichi la cifra di 200,00€ come risparmio massimo, in realtà su alcuni modelli sarà possibile risparmiare ben 500,00€. Uno di questi è il bundle composto da Roomba i7+ e Braava Jet M6, due dispositivi pensati per prendersi cura del pavimento, dandovi modo di occuparvi di altro. Il primo si occuperà di rimuovere la polvere in ogni angolo della casa, mentre il secondo si occuperà di una pulizia più approfondita, lavando e asciugando il pavimento con acqua e specifici panni.

Diverse sono le soluzioni che permettono di fare lo stesso, ma i modelli iRobot sono quelli che garantiscono i migliori risultati, arrivando persino a rimuovere la sporcizia e il grasso della cucina senza alcuno sforzo. Inoltre, il bundle composto da Roomba i7+ e Braava Jet M6 include una sofisticata base di ricarica, all’interno della quale il robot aspirapolvere andrà a svuotare automaticamente la sporcizia raccolta senza che voi dobbiate muovere un dito. Una soluzione di alto livello e per questo anche costosa, ma il risparmio di 500,00€ permette ad un pubblico più ampio di portarsi a casa questi ottimi prodotti.

Quindi, se volete affidare alcune pulizie domestiche a soluzioni smart e all’avanguardia, i robot aspirapolvere di iRobot rientrano nelle migliori soluzioni, ed ecco perché vi invitiamo a visitare la pagina promozionale e scoprire tutte le altre offerte presenti nel catalogo. Inoltre, qualora foste alla ricerca non solo di ottimi robot aspirapolvere, ma anche e soprattutto di tante ottime offerte quotidiane, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

La nostra selezione prodotti

