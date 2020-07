Fino a 60€ di cashback con la promo rimborso Oral-B di Euronics!

Continuano le grandi promozioni da Euronics, e questa volta riguardano gli spazzolini elettrici Oral-B di Braun. Infatti, acquistando uno dei tanti articoli appartenenti alla linea Vitality, Pro 1 e Pro 2 potrete ricevere fino a 60€ di casback! Un’offerta super conveniente, pensata per la salute quotidiana di tutta la famiglia, visto anche il grande numero di prodotti per bambini che rientrano nell’iniziativa.

Per poter aderire a questa iniziativa vi basterà acquistare dal 1 luglio al 30 settembre uno degli articoli Oral-B compresi nell’iniziativa, assicurandovi di richiedere, entro 7 giorni dall’acquisito, il rimborso del prodotto tramite il sito Oral-b Rimborso Totale. Vi basterà, a questo punto, inviare la foto dell’acquisto o del documento d’acquisto, nonché la fattura dell’ordine o una ricevuta di pagamento, ed il gioco è fatto! Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare la pagina con tutto il regolamento dell’iniziativa, in modo da dissipare qualsiasi dubbio.

In questa promozione sono presenti numerosi spazzolini singoli a prezzi super convenienti per gli adulti, ma possiamo notare anche una vasto catalogo di prodotti per i più piccoli in modo da rendere più piacevole e divertente l’abitudine di lavarsi i denti. Non mancano poi una selezione di spazzolini elettrici combinati composti da più spazzolini, pensati per le famiglie che necessitano di più apparecchi da disporre in più bagni .

Gli spazzolini Oral-B coinvolti in questa iniziativa di cashback sono molti, perciò vi consigliamo di visitare la pagina dedicata dell’iniziativa in modo da trovare l’articolo perfetto per le vostre necessità. Infinte, prima di farvi sfruttare questa super offerta Euronics, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

