Fino al 15% di extra sconti sugli elettrodomestici da Monclick!

Sappiamo che l’annuncio di Amazon Prime Day vi ha letteralmente mandato in visibilio ma, come saprete, ci sarà ancora un po’ da pazientare in attesa del 13 e 14 ottobre. Nel mentre, val sicuramente la pena mantenere alta l’attenzione, specie considerando le proposte degli altri e-commerce, tutti più o meno allineati nel fronteggiare la grandiosa promessa di sconti di ottobre di Amazon. Tra questi, dunque, vi segnaliamo oggi Monclick, che ha appena lanciato una nuova promozione con sconti extra fino al 15% su una vasta gamma di elettrodomestici, tra cui lavatrici e frigoriferi.

Le proposte sono davvero moltissime, ed offrono un’ampia gamma di elettrodomestici a prezzi davvero imbattibili, con anche la possibilità di ricevere un ulteriore sconto del 15%, che si andrà ad aggiungere automaticamente dopo aver inserito un prodotto nel carrello. In questo modo, sarà molto più semplice portarsi a casa un elettrodomestico ad un prezzo sbalorditivo, anche al netto di un prezzo superiore ai 500 euro, come è ad esempio il caso della asciugatrice Hotpoint Ariston NT M11 92E IT, che passa dagli originali 749,00€ a 416,42€. Un prezzo decisamente vantaggioso e tra i più bassi che abbiamo mai visto per questo specifico modello, adatto a coloro che vogliono disporre di una soluzione capace di trattare i propri vestiti con tutte le attenzioni del caso.

Il merito è delle innovative tecnologie di asciugatura di Ariston, che si prendono cura dei vostri capi evitando strappi, maltrattamenti o scuciture. Con una capacità di 9KG, la Ariston NT M11 92E IT è una asciugatrice a pompa di calore capace di variare automaticamente la velocità di rotazione del cestello il che, oltre a renderla più silenziosa, riduce sensibilmente il consumo dei tessuti. Capace di asciugare senza problemi anche capi contenenti lana e peluche, la Ariston NT M11 92E IT aiuta, come detto, a evitare lo sgualcirsi dei vestiti, diminuendo le pieghe e favorendo la stiratura.

Un prodotto eccellente che, venduto a meno di 500 euro, rappresenta senza dubbio il miglior acquisto possibile per chiunque cerchi un prodotto ai limiti del professionale, ma con uno straordinario rapporto qualità/prezzo. Ovviamente, la Ariston NT M11 92E IT non è l’unico elettrodomestico in offerta su Monclick, ed ecco perché vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata agli sconti del giorno, così che possiate scoprire tutte le proposte del noto e-commerce. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!