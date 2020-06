Fino al 30% di sconto su pentole e padelle Moneta su Amazon

Non hai più voglia di cucinare e ritrovarti tutti i cibi attaccati alla vecchia padella? Ci pensiamo noi a fornirti la soluzione, anzi Amazon visto che ha messo in promozione gli eccezionali prodotti Moneta, con sconti che arrivano fino al 30% su tanti articoli diversi tra pentole, padelle e tegami, tutti rigorosamente made in Italy. Tutti i prodotti Moneta sono antiaderenti, realizzati con materiali sicuri e all’avanguardia, il che li rende dei compagni ideali per la creazione dei vostri manicaretti.

In questa promozione, oltre alla linea principale Etnea, caratterizzata dalla funzione di energy saving che indica quando abbassare la fiamma, troverete anche la linea Hercules con i suoi componenti più solidi e resistenti, oppure la linea Aria perfetta per chi preferisce una dieta vegana o vegetariana. Non mancano poi piastre e griglie in pietra per una cottura più sfiziosa, ed anche batterie di pezzi complete di tutto, con tanto di accessori come mestoli e palafritti. Inoltre tutti i prodotti Moneta sono sicuri per la salute vista l’assenza certificata di materiali nocivi o che possono provocare reazioni come nickel, PFOA, bisfenolo A e metalli pesanti.

Sono molti i prodotti Moneta in promozione e, per non lasciarvi sfuggire neanche un’offerta, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata su Amazon e cercare quello più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi rovistare fra le pentole e padelle, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

Le migliori offerte Moneta

