Fino al 30% di sconto su Timberland e Cat Footwear

Dopo avervi proposto le strabilianti offerte della mattinata dedicate ad alcuni dei prodotti tecnologici più richiesti, è arrivato il momento di segnalare anche le offerte riservate all’abbigliamento, dal momento che il Black Friday entra a gamba tesa anche in questo settore, scontando in modo particolare gli articoli di Timberland e Cat Footwear, tra cui scarpe e stivaletti.

Non perdiamoci quindi in chiacchiere e andiamo subito a scoprire le offerte rivolte a due dei brand più importanti del settore. Numerosi gli articoli in sconto, con gli stivaletti che la fanno da padrone, disponibili in tantissime forme e modelli che permettono a chiunque di trovare il prodotto che si abbina al proprio stile. Ovviamente non conosciamo tutti i vostri gusti, ma riteniamo che il modello Timberland Adventure 2.0 Cupsole Chukka possa soddisfare un buon numero di persone, grazie al morbido collo imbottito, alla fodera in rete traspirante e alla soletta in EVA dall’effetto ammortizzante, che fanno sì che ogni passo sia il più confortevole possibile.

Ricoperti da una pregiata pelle proveniente da fonti ecosostenibili, gli stivaletti Timberland Adventure 2.0 Cupsole Chukka vedono crollare il loro prezzo dagli originali 145,00€ a soli 56,00€, uno sconto pazzesco su quelli che sono articoli rinomati e di alta qualità, così come gli stivali da lavoro Cat Footwear Holton. Grandi ma leggeri da indossare, questo paio si rivela anche robusto, versatile e flessibile grazie alla suola con saldatura Techniflex, nonché particolarmente non esoso sul prezzo, merito delle ottime opportunità che Amazon mette a disposizione per i propri utenti. Il loro costo passa infatti dai quasi 130€ a soli 73,50€, sebbene valga la pena sottolineare che in tanti casi la cifra cambia a seconda della misura selezionata.

Detto ciò, non ci resta altro che suggerirvi di visitare anche in questa occasione la pagina dedicata perché le offerte sono davvero numerose e non potremmo avere il tempo sufficiente per analizzare ogni singolo articolo. Prima di lasciarvi navigare nel vasto catalogo di Amazon, vi invitiamo ad iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Black Friday in tempo reale dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

