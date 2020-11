Fino al 30% di sconto sui prodotti per il fai da te Beta e Worx!

Se siete amanti del fai da te, questo potrebbe essere un buon momento per acquistare uno o più prodotti necessari per svolgere al meglio la vostra attività, dal momento che Amazon propone sconti fino al 30% su articoli come cacciaviti, trapani e attrezzi di alcune delle migliori marche come Beta e Worx. Le offerte però terminano a fine giornata quindi suggeriamo di approfittarne, anche perché trovare in sconto questo tipo di articoli è piuttosto difficile e non capita tutti i giorni.

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Tra i prodotti che riteniamo possano risultare utili ad ogni appassionato del fai da te, nonché a coloro che fanno dell’artigianato una professione, suggeriamo di prendere in considerazione la valigia Beta Tools 2041UC composta da ben 33 utensili. Realizzata in ABS, materiale duro e resistente all’impatto, questa valigia contiene 6 chiavi combinate con misure che vanno dai 6×7 fino a 36×37 millimetri, 8 giraviti, una pinza, una tenaglia e numerosi altri strumenti utili per portare al termine un lavoro manuale, nonché una piacevolissima sorpresa che vi permetterà di illuminare i punti più bui.

Con un peso inferiore ai 5 kg, la valigia Beta Tools 2041UC è senza dubbio una delle migliori soluzioni per coloro che sono alla ricerca di strumenti assortiti, merito della qualità che accomuna i prodotti di questo brand, rifiniti nei minimi dettagli. Il tutto si traduce in oltre 160€ ma grazie alle offerte di Amazon potrete acquistarlo a poco più di 100€, risparmiando quindi una cifra importante, ma tenete a mente che questa offerta non sarà più disponibile già a partire da domani, così come quelle dedicate ai prodotti Worx.

Detto ciò, non ci rimane altro che consigliarvi di visitare entrambe le pagine ufficiali del colosso dell’e-commerce per scoprire tutte le altre offerte riservate agli utensili per il fai da te. A tal proposito, abbiamo riportato in calce i rispettivi link, inclusa una lista contenente quelle che sono alcune delle migliori offerte. Come sempre, vi ricordiamo che non c’è posto migliore dei nostri canali Telegram per trovare tantissime altre offerte, rispettivamente dedicate a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

» Clicca qui per scoprire i prodotti Beta «

» Clicca qui per scoprire i prodotti Worx «

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!