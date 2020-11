Fino al 30% di sconto sui robot aspirapolvere Ecovacs per il Black Friday

In occasione dell’arrivo del Black Friday, su Amazon è iniziata una serie di offerte dedicate ai robot aspirapolvere Ecovacs, che vi permetteranno di risparmiare su una selezione di prodotti fino al 30% di sconto. Attenzione però: questa promozione termina il 30 novembre, quindi approfittatene subito prima che la disponibilità possa esaurirsi.

Tra le offerte disponibili, quella che vogliamo segnalarvi riguarda il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot U2 Pro che può essere acquistato a 188,98€, con uno sconto del 30% sul suo tipico prezzo. Questo robot aspirapolvere è un valido aiutante per la pulizia della casa ed è dotato di molteplici caratteristiche, come quella lavapavimenti, che lo rendono uno strumento perfetto da utilizzare anche in caso di animali domestici.

Tra le sue caratteristiche si notano la presa d’aria, posizionata verso l’alto per evitare di spostare la sporcizia, la vaschetta raccogli polvere, che è in grado di contenere fino a 800ml di sporcizia, e la speciale spazzola realizzata per evitare l’aggrovigliarsi di peli. Deebot U2 Pro è poi munito anche di un particolare sistema di lavaggio Ozmo che permette di lavare con un flusso continuo d’acqua, in modo da rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Deebot U2 Pro è dotato di 3 livelli di aspirazione da variare in base alle varie necessità: una veloce, una normale, per le pulizie quotidiane, ed una Max+, con forza aspirante 2,5 volte quella standard, in modo da risultare efficace anche su tappeti e moquette. I 3.200mAh della batteria del Deebot U2 Pro gli permettono di pulire continuamente per oltre 150 minuti con una sola ricarica, arrivando a coprire anche 200 m² di spazio grazie alla sua navigazione intelligente, per poi tornare alla base per ricaricarsi. Grazie alla compatibilità con i dispositivi smart, come Google Home o Alexa, è possibile collegare Deebot U2 Pro ed avviare le pulizie con un semplice comando vocale, oppure tramite l’app Ecovacs è possibile programmare e gestire tutte le impostazioni.

Oltre a Deebot U2 Pro sono altri i modelli disponibili in offerta, e per questo il nostro consiglio è quello di consultare tutte le offerte Ecovacs così da trovare quella perfetta per voi, entro il 30 novembre.

