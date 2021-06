Fino al 36% di sconto sugli elettrodomestici Aigostar su Amazon!

Dopo aver dato uno sguardo al ritorno di Xbox Series X, torniamo nuovamente a parlarvi di Amazon. Infatti, il portale statunitense ha da poco inaugurato una promozione incentrata sugli elettrodomestici a marchio Aigostar, brand europeo nato nel 2009 che sta riscuotendo un successo non indifferente sullo shop, considerando il gran rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti.

La nuova iniziativa di Amazon comprende un numero limitato di articoli ma, tra le varie offerte, vogliamo soffermarci su quella dedicata all’Aigostar Breeze, un ventilatore con nebulizzatore che potrete acquistare a 89,99€ anziché 106,99€, grazie ad uno sconto del 16% dal prezzo consigliato dal produttore europeo.

Realizzato con materiali di altissimo livello, questo ventilatore possiede innanzitutto un motore in rame, che sfrutta la tecnologia di atomizzazione ad ultrasuoni per poter risparmiare quanta più energia elettrica possibile, abbattendo così gli sprechi sulla bolletta. Possiede poi tre modalità di vento e ben tre velocità, tutte ideali per ricoprire un’area di 10 metri quadrati.

Tra le caratteristiche troviamo anche la possibilità di controllare a distanza questo ventilatore a colonna, con la possibilità di attivare il timer di auto-spegnimento fino a 7,5 ore. Il design, inoltre, è semplice e minimalista, e questo consente al prodotto in questione di adattarsi egregiamente in tutti i contesti casalinghi, dalle case meno moderne a quelle recenti.

Chiaramente questa non è l'unica proposta di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina degli sconti al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare, soprattutto, tutti quei prodotti che possono adattarsi alle vostre esigenze e al vostro portafoglio.

