Fino al 46% di sconto sugli abbonamenti IPVanish VPN

Con l’arrivo dell’estate sembrano essere tornate anche le offerte relative alle VPN tant’è che, come ricorderete, proprio di recente vi avevamo proposto l’ottima offerta di Surfshark, con cui è tutt’ora possibile risparmiare fino all’82% sul costo dell’abbonamento biennale. Oggi, dunque, torniamo a parlare di offerte e promozioni relative le VPN e lo facciamo parlando di una delle aziende più apprezzate e blasonate del settore, ovvero IPVanish, che torna protagonista nel campo delle VPN con una promozione che vi permetterà di risparmiare fino al 46% sulle formule di abbonamento del servizio!

L’offerta migliore tra quelle proposte è quella relativa all’abbonamento annuale, il cui costo originale sarebbe di ben 143,88$, ma che grazie alla promozione in corso vi costerà appena 77,99$, per un costo mensile di soli 6,49$, a dispetto degli 11,99$ normalmente necessari per l’abbonamento da un solo mese. Un vero affare che è, per altro, solo uno dei tre disponibili. L’azienda ha infatti abbassato il prezzo di tutte le sue formule di sottoscrizione, con il prezzo dell’abbonamento mensile abbassato a 10,00$ e quello trimestrale a soli 8,99$, con un’offerta che decurta i prezzi, rispettivamente, del 17% e del 25%.

Certo, non è la miglior offerta mai proposta da questo specifico provider, ma va anche tenuto conto che assieme alla VPN potrete usufruire, a titolo del tutto gratuito, anche di ben 250GB di archiviazione cloud, disponibili grazie alla partnership con SugarSync Cloud.

Considerata tra le migliori VPN presenti sul mercato, IPVanish può contare su 1.300 server sparsi in circa 60 paesi in tutto il mondo, e della possibilità di connettere contemporaneamente ben 10 dispositivi. Caratterizzata, già senza alcun prezzo scontato, di un rapporto qualità/prezzo eccezionale, oltre a garantire ottime performance in termini di velocità di connessione, si contraddistingue anche per la sua accessibilità e per le sue politiche di sicurezza. Grazie poi al suo periodo di prova da 30 giorni di servizio utilizzabile a titolo completamente gratuito, IPVanish è, oggi più che mai, un servizio VPN da scegliere ad occhi chiusi, che avevamo già annoverato tra i migliori del 2020 e che rappresenta più che mai una scelta sensatissima nell’ormai vastissimo panorama delle VPN. Disponibile com’è a prezzo scontato, è certamente una delle migliori scelte possibili per gli amatori come per i feticisti delle connessioni protette.

Quindi, ricapitolando, l’offerta prevede:

Offerta: 46% di sconto sull’abbonamento mensile (6,49$/mese) + 250 GB di spazio cloud su SugarSync Cloud

Nuovi utenti Scadenza: 31 luglio 2020

