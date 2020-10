Fino al 50% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici nelle offerte di autunno Monclick!

L’autunno è da sempre un periodo di sconti e offerte molto interessanti, ed anche se non è ancora arrivato il Prime Day, molti dei più noti store online si stanno già prodigando di proporsi con una serie di “controfferte” che possano tenere testa ad Amazon. Tra questi, vi segnaliamo oggi Monclick, noto e-commerce specializzato nei grandi elettrodomestici che, proprio in occasione dell’Autunno, ha dato il via ad una serie di offerte a tema, per l’appunto le “Offerte d’Autunno“, grazie alle quali potrete acquistare a prezzi molto vantaggiosi una buona varietà di piccoli e grandi elettrodomestici con sconti che, in alcuni casi, possono persino arrivare al 50%!

Le offerte sono tantissime e riguardano diverse marche ma, tra le varie, ci preme sottolineare la presenza dell’ottima lavasciuga Hotpoint Ariston AQD970F 697 scontato addirittura del 47% e venduta a soli 399,90€ invece di 749,90€. Un ottimo prezzo, per quello che è un elettrodomestico dalle incredibili funzioni, come l’opzione antipiega, dove il cestello mantiene i capi in movimenti regolari per evitare la creazione di pieghe, e lo Steam Technology, che rilascia vapore al termine del lavaggio per garantire una pulizia intensiva. Da segnalare, infine, la presenza di una modalità chiamata “Steam Refresh Program,” che permette di rinfrescare i vestiti con il vapore in 20 min senza la necessità di lavarli, in modo da rimuovere i cattivi odori, rilassare i tessuti e facilitare la stiratura, con abiti puliti e pronti in meno del tempo che solitamente impiegherebbe il ciclo rapido di una normale lavatrice!

Insomma, stiamo parlando di un prodotto eccellente e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo che, per altro, non è l'unico ad essere in offerta, motivo per cui vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all'iniziativa in modo da scoprire tutti i modelli.

