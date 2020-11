Fino al 50% di sconto sull’abbigliamento Nero Giardini!

Oltre alle promozioni del Black Friday in anticipo, vi segnaliamo che su Amazon ha preso il via una nuova serie di super offerte dedicate all’abbigliamento Nero Giardini, coinvolgendo molti articoli che vi permetteranno di risparmiare fino al 50%. Trattandosi di un’offerta sull’abbigliamento e coinvolgendo molti prodotti sia da uomo che da donna, il nostro consiglio è quello di approfittarne subito, prima che possano esaurirsi i modelli o le taglie disponibili, a seguito dell’eccessiva richiesta.

In questa promozione troverete sia alcuni prodotti provenienti dalle nuove collezioni autunno/inverno del brand, con una serie di maglioni e maglie, come nel caso del girocollo uomo in cotone a maniche lunghe, con tanto di punti blu sulle cuciture delle spalle ed intorno al collo. Con il loro particolare design raffinato infatti questi modelli si rivelano comodi quanto versatili, in grado di adattarsi alle circostanze eleganti quanto a quelle più sportive.

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Non mancano poi una selezione di prodotti più pesanti pensati per contrastare il freddo, ossia una vasta serie di cappotti e giacconi, quasi sempre scontati del 50%, come nel caso del cappotto da donna sfumato in lana, che con la sua particolare struttura in panno e la fantasia fra beige e nero, potrà esser acquistato a soli 114,75€.

Completano poi questa particolare selezione di prodotti Nero Giardini fatta da Amazon, una vasta scelta di accessori come le calde sciarpe e cappelli di lana, in grado di soddisfare anche i bisogni dei più freddolosi con prodotti di qualità e caldi, come la particolare cuffia in lana misto cashmere.

