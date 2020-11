Fino al 50% sull’abbigliamento Columbia!

Il Black Friday di Amazon è finalmente arrivato e tantissime le promozioni che hanno inaugurato questi primi giorni di sconti, tuttavia oltre alle più tipiche offerte dedicate ai prodotti tech, vi segnaliamo che sul portale sono presenti anche sconti che coinvolgono l’abbigliamento, infatti in queste ore è iniziata una grande promozione per acquistare articoli Columbia a prezzo scontato, nella cui selezione è possibile rintracciare numerosi modelli della nuova linea Autunno/Inverno con sconti che arrivano anche al 50%!

Columbia è una delle aziende leader in quanto a realizzazione di abiti caldi e comodi per contrastare l’inverno, e quindi in questa selezione sono inclusi molti articoli per uomo e per donna, ma anche alcuni capi pensati per i bambini, con opzioni dedicate anche per i neonati come nel caso del cappotto a tutina perfetto per la fascia 18-24 mesi. Ovviamente c’è una grande scelta di modelli realizzati in pile che comprende articoli da indossare sotto altri vestiti e persino giacconi più pesanti in grado di esser usati anche nelle condizioni più estreme, come il Powder lite che mantiene sempre caldi e comodi.

Non potevano mancare poi una serie di pantaloni versatili per la vita in città quanto per le escursioni come i pantaloni da escursionismo, con molte pratiche tasche e dotati anche di una particolare tecnologia che li rende idrorepellenti alla pioggia e allo stesso tempo comodi durante le giornate di sole. Completano la scelta dei prodotti inclusi in questa promozione gli accessori, infatti son presenti anche cappelli e berretti, in lana o imbottiti che oltre a scaldare, completano l’outfit aggiungendo un tocco di personalità.

