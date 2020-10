Fino al 60% di sconti sui prodotti sportivi e la mobilità elettrica su eBay!

Con l’avvicinarsi dell’inverno, potrebbe essere una buona soluzione acquistare un attrezzo in grado di sostituire la palestra e se stavate già pensando di prenderne in considerazione uno, vi farà sicuramente piacere scoprire che eBay ha appena lanciato un’iniziativa dedicata proprio a questo genere di articoli, tra cui sono inclusi anche i monopattini elettrici, con sconti che possono raggiungere anche il 60%.

Attrezzi come i tapis roulant o cyclette sono senza dubbio i più popolari e non è un caso se tra le numerose proposte di eBay spiccano in modo particolare quest’ultimi, ma siamo sicuri che il catalogo di eBay possa soddisfare anche le esigenze di coloro che sono alla ricerca di un prodotto specifico, come può essere ad esempio un elastico per allenare le braccia. Tantissimi, quindi, gli strumenti con cui potrete allenarvi nella vostra stanza dedicata e tra questi vi segnaliamo il tapis roulant YM, proposto a 399,00€ invece di 600,00€. Sebbene la marca potrebbe trasmettere poco di buono, bisogna dire che si tratta di un modello che vale abbondantemente la cifra richiesta ed è completo di tutte le funzioni principali, nonché realizzato con materiali duraturi e affidabili.

Tante le funzioni con cui potrete sbizzarrirvi con questo tapis roulant, a partire dalla regolazione della velocità fino ad arrivare alla possibilità di decidere i percorsi da percorrere scegliendo tra le centinaia di destinazioni disponibili nell’app dedicata, passando tra i 12 programmi di allenamento. Inoltre, la base è inclinabile e dispone di sensori cardiaci posizionati all’interno dei manici. Per ultimo, ma non per questo meno importante, è completamente pieghevole, quindi occupa pochissimo spazio nel momento in cui non la usate, risultando al tempo stesso maneggevole e facile da spostare grazie alla presenza di due comode ruote.

Ovviamente, questo non è l’unico attrezzo da palestra che merita di essere preso in considerazione perché, come abbiamo specificato all’apertura di questo articolo, il catalogo di eBay è molto vasto, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre offerte dedicate a questa iniziativa. Infine, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

