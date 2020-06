Fino al 70% di sconto sull’abbigliamento uomo e donna su eBay

Come un fulmine a ciel sereno, eBay ha recentemente inaugurato una nuova tornata di sconti sull’abbigliamento da uomo e da donna, con una vastissima selezione di prodotti appartenenti ai migliori brand del mercato, tra cui Casio, Roberto Cavalli e Geographical Norway. L’iniziativa non ha una scadenza, di conseguenza le offerte saranno disponibili fino all’esaurimento delle scorte, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi all’acquisto, onde scongiurare l’esaurimento di modelli e taglie proposti dal colosso dell’e-commerce.

I prodotti promozionati, innanzitutto, sono venduti da rivenditori autorizzati da eBay e, dunque, beneficiano della “Garanzia cliente eBay”, che consente a tutti gli interessati di accedere a numerosi servizi aggiuntivi, come il servizio clienti telefonico, il rimborso veloce con PayPal e la procedura di restituzione facilitata. I tempi di spedizione, invece, sono relativamente veloci, difatti le stime parlano di 2-3 giorni lavorativi per la penisola, mentre per le isole 3-5 giorni lavorativi.

In questo ventaglio di prodotti in promozione spicca il Casio Vintage, un orologio digitale che possiede numerose funzioni – adatte all’uso quotidiano, ma anche per le attività sportive più semplici – come il cronometro (1/10 sec. – 1 ora), l’allarme giornaliero, la chiusura regolabile e il calendario automatico. Questo particolare modello, inoltre, possiede un display retroilluminato e un corpo interamente realizzato in acciaio inossidabile – eccezion fatta per la casa, fatta invece in resina. Il prezzo consigliato è di 40 euro, ma potete aggiudicarvelo a soli 14,99 euro grazie ad uno sconto del 60%.

In questo articolo, infine, vi proponiamo una selezione dei migliori prodotti da acquistare. La lista completa, invece, è consultabile al seguente indirizzo. Non dimenticate di continuare a seguirci anche sui nostri canali ufficiali Telegram, dove potete trovare tutte le migliori offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

