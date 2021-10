Fino al 75% di sconto su borse in ecopelle resistenti da lavoro su eBay!

Ultimamente, eBay si sta impegnando molto con l’obiettivo di dominare lo scenario dello shopping online, infatti sta inaugurando un numero sempre più copioso di promozioni dedicate a diversi target di utenti. Quest’oggi, il colosso dell’e-commerce ha pensato di scontare diverse borse in pelle da lavoro per tutti coloro che torneranno nei propri uffici, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 75%!

Si tratta, dunque, di un’ottima occasione per poter cambiare la propria borsa da lavoro senza spendere troppi soldi. Nella lista dei prodotti promozionati ci sono infatti diversi articoli appartenenti ai migliori brand del settore ma, tra questi, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto dello zainetto da lavoro Twig & Herling Maupassant Vintage Soul. Originariamente proposto a 100,00€, quest’oggi è acquistabile a “soli” 24,99€, grazie ad uno sconto del 75% sul prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di uno zainetto di altissima qualità visto il suo nuovo prezzo di vendita, poiché possiede tutto il necessario per assicurare, innanzitutto, un buon comfort per tutta la zona lombare e della spalla, oltre a garantire un buon livello di sicurezza per tablet, notebook e oggetti in esso contenuti. Interamente realizzato in eco-pelle, questo gioiello della moda è caratterizzato da un design vintage, ma dalle linee moderne.

Per quanto concerne, invece, le specifiche tecniche, lo zaino in questione vanta due scomparti principali, un taschino frontale extra con zip, una tasca interna porta documenti, una tasca interna porta tablet o laptop, una chiusura con cerniera, degli spallacci regolabili e il logo Herling impresso. Le dimensioni sono: 41 centimetri di larghezza, 32 centimetri di lunghezza e 11,5 centimetri di profondità.

Insomma, un prodotto eccellente con caratteristiche davvero niente male per uno zaino e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti in saldo ne “Gli Imperdibili” di eBay, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale per visionare tutte le proposte.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora desideriate ricevere le notifiche con le offerte più vantaggiose, non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

