Fino al 75% di sconto su DOOM, Prey, Wolfenstein e altri titoli Bethesda

GamersGate ha deciso di mettere in questi giorni in forte offerta sul proprio portale tutta una serie di titoli Bethesda con sconti fino al 75%. Tra di essi possiamo trovare titoloni di tutto rispetto, come DOOM del 2016, i vari Fallout, i The Elder Scrolls Sykrim compreso e l’intera saga di Dishonored. Come dimenticare poi i vari Wolfenstein e il recente RAGE 2. Numerosi titoli, quindi, tutti disponibili ad un prezzo veramente interessante. Le offerte qui elencate saranno valide per ancora diversi giorni e termineranno martedì prossimo, il 14 aprile.

Di seguito i titoli Bethesda più interessanti attualmente in offerta su GamersGate:

Come dicevamo in apertura di questa notizia sono veramente molti i videogiochi del celebre publisher attualmente in offerta su GamersGate e, oltre a quelli precedentemente elencati, possiamo trovare ad un prezzo decisamente interessante anche titoli dal calibro di The Evil Within e Wolfenstein Cyberpilot. Seguendo il link qui sotto potete dare comodamente un’occhiata da più vicino alla carrellata di offerte a tema Bethesda di GamersGate, che vi ricordiamo saranno valide fino al prossimo 14 aprile.

» Clicca qui per vedere tutti i titoli Bethesda a prezzo scontato «

