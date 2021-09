Fino all’80% di sconto sul noleggio dei film su Amazon!

Con l’avvicinarsi della stagione invernale, molte persone preferiranno guardare film, serie TV e documentari, ed ecco perché vi segnaliamo che su Amazon Prime Video potrete ora noleggiare i film più popolari e appartenenti ai più disperati generi a partire da soli 0,99€!

Ovviamente, Prime Video è incluso nel servizio Amazon Prime, motivo per cui dovrete essere iscritti al noto servizio per poter accedere a quel tipo di contenuti. Vi ricordiamo, inoltre, che effettuando l’iscrizione ad Amazon Prime accederete a numerosi altri servizi, tra cui la spedizione veloce e gratuita su milioni di prodotti. Inoltre, l’abbonamento include oltre 2 milioni di brani musicali di Prime Music, i contenuti esclusivi in-game e la possibilità di accedere per primi alle offerte lampo.

I vantaggi sono tanti e ora che avete la possibilità di noleggiare una serie di film di grande successo a prezzi irrisori, non potete più tirarvi indietro, anche perché ad attendervi ci saranno lavori cinematografici del calibro di Venom, John Wick, Spider-Man, Shazam e Godzilla, i quali ora, come detto, potranno essere noleggiati o acquistati a prezzi decisamente interessanti. Ad ogni modo, qualsiasi sia il vostro genere preferito, su Prime Video troverete contenuti interessanti, inclusi quelli dedicati ai più piccoli, che potranno contare su molteplici serie animate di successo, con la possibilità di seguirle anche da smartphone e tablet.

Insomma, con Amazon Prime Video l’intrattenimento sarà garantito, soprattutto ora che ci stiamo per addentrare nel periodo invernale, quando si tende ad utilizzare molto di più la TV. Prima di passare al prossimo articolo, vi ricordiamo che qualora non vi siate mai iscritti ad Amazon Prime, potrete sfruttare 30 giorni di prova gratuita, utili per farvi un’idea della qualità e del numero di contenuti ai quali potrete accedere.

