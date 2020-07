FitBit Charge 4: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Anno dopo anno, generazione dopo generazione, la famiglia dei fitness tracker di FitBit tende ad allargarsi con nuovi modelli, e ciascuno di essi propone sensori più performanti, e dunque tecnologie sempre aggiornate e all’avanguardia. Questa filosofia si è vista ancora una volta lo scorso aprile, quando Fitbit ha presentato il FitBit Charge 4, una nuova smart band dalle ottime potenzialità, per caratteristiche tecniche e per il suo prezzo di vendita.

Il Fitbit Charge 4, come è facilmente intuibile dal paragrafo precedente, è il perfetto erede del Charge 3, grazie ad una serie di migliorie realizzate dal team di sviluppo. Innanzitutto, questa smart band può contare su un piccolo display touchscreen, protetto da un rivestimento in vetro capace di resistere ai graffi, alla polvere e all’acqua. Sotto al cofano, invece, troviamo un’antenna GPS, un cardiofrequenzimetro e un modulo NFC per i pagamenti digitali.

Oltre ad una scheda tecnica di tutto rispetto, il Fitbit Charge 4 possiede una serie di funzioni adatte a qualsiasi persona – non necessariamente agli appassionati del fitness. In primis, questa smartband riesce a tracciare il battito cardiaco attraverso il sensore biometrico e di conseguenza rileva automaticamente l’attività motoria e il sonno. Inoltre, grazie alle nuove tecnologie studiate da Fitbit, questo braccialetto riesce a rilevare la saturazione di ossigeno (SpO2) nel sangue. Grazie alla connettività Bluetooth può collegarsi con il proprio smartphone per fornire venti modalità di allenamento, sessioni di Audio Coaching e riprodurre le tracce musicali da Spotify. Fitbit, come se non bastasse, ha lavorato duramente per confezionare un prodotto di ottima qualità e che sia soprattutto in grado di garantire un’ottima autonomia, infatti il Charge 4 può raggiungere 7 giorni di autonomia con una sola ricarica, anche quando è connesso al proprio cellulare per tutto il tempo.

Insomma, il Fitbit Charge 4 rappresenta senza ombra di dubbio un ottimo prodotto per le attività fisica oppure per monitorare costantemente il sonno e la saturazione di ossigeno nel sangue. Ma veniamo al dunque: quanto costa questa smart band? Charge 4 costa all’incirca 150 euro! Di seguito troverete una lista di store online dove potete trovare questo gioiellino e il relativo prezzo di vendita. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo a seguirci pure su Telegram per non perdere le offerte del mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi.

Fitbit Charge 4: ecco dove acquistarla al miglior prezzo

