Come ben sanno tutti gli appassionati del mondo videoludico, Ubisoft propone alcune delle più celebri e apprezzate saghe di videogiochi. Assassin’s Creed, Far Cry e, perchè no, anche Prince of Persia: queste sono infatti solo alcuni dei franchise prodotti dal publisher transalpino e che occupano un posto speciale nel cuore di molti videogiocatori. Poter fare propri alcuni di questi titoli con sconti fino all’80% grazie all’Ubisoft Store è quindi insomma un qualcosa non proprio da sottovalutare.

Tra i titoli in super sconto sull’Ubisoft Store troviamo innanzitutto Assassin’s Creed Valhalla e Far Cry 6 con uno sconto pari a rispettivamente il 67% e il 60%. Due ottimi e longevi titoli, che potete quindi portarvi a casa a soli 19,80€ e 24,00€. Se siete degli amanti degli sparatutto tattici a fare al caso vostro è invece la Deluxe Edition di Rainbow Six Siege, disponibile all’incredibile prezzo di solo 9,90 euro.

Da non sottovalutare è poi il divertentissimo Riders Republic, proposto con ben il 67% di sconto, né tantomeno la corposissima e convenientissima Gold Edition di Assassin’s Creed Origin che all’80% di sconto vi permetterà di assaporare da cima in fondo l’intera avventura egizia della saga. Insomma, grazie agli sconti dell’Ubisoft Store c’è decisamente solo l’imbarazzo della scelta.

Prima di lasciarvi alle incredibili offerta dell’Ubisoft Store con sconti fino all’80% su numerosi giochi, vi invitiamo ad iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Il tutto per rimanere sempre aggiornati sulle migliori scontistiche e non perdervi neanche una singola offerta!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!