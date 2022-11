Se cercate una smart TV senza compromessi, vi informiamo che Unieuro ha rilasciato un’offerta che ha dell’incredibile. Parliamo infatti di uno sconto netto di 2.000 euro sulla LG 65QNED996QB da 65 pollici, un modello che normalmente lo si trova quasi sempre al prezzo originale di 3.299,00€, anche perché si tratta di un televisore poco noto al grande pubblico, complice il suo costo importante.

Quella pubblicata da Unieuro durante questo intenso Black Friday è quindi un’occasione indescrivibile, quasi irrealistica se vogliamo. La realtà dei fatti però dice che potrete acquistare questa smart TV a questo incredibile prezzo che, ovviamente, rimarrà valido per pochissimo tempo, anche di fronte a un eventuale buon numero di scorte. Nessuno, infatti, vorrebbe lasciarsi sfuggire un affare del genere che, ribadiamo, consiste nell’acquisto di una smart TV LG 8K da oltre 3.000€ a soli 1.299,00€.

La risoluzione 8K è solo una delle tante specifiche tecniche all’avanguardia di LG 65QNED996QB, poiché il pannello unisce tutte le migliori tecnologie del settore, permettendovi di farvi apprezzare film e serie TV senza tralasciare alcun dettaglio sulla qualità dell’immagine. Al già ottimo Quantum Dot si aggiunge la tecnologia NanoCell Plus, nonché quella relativa ai MiniLED che, lavorando insieme, fanno sì che i colori siano ricchi e intensi, con una riproduzione ancora più omogena, anche se confrontata con altre smart TV di fascia alta.

Questa combinazione di tecnologie rende questa smart TV LG unica, portando la retroilluminazione a LED in uno stato evolutivo nettamente superiore rispetto a quello tradizionale, anche se paragonato con il Full Array Dimming. Insomma, sarà un piacere per gli occhi guardare i vostri programmi televisivi preferiti, e non potrà che essere altrimenti, visto che il produttore ha inserito 30.000 MiniLED suddivisi in circa 2.500 zone, per una precisione davvero elevata della luminosità e dei colori.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che difficilmente verrà riproposto nel breve periodo.

